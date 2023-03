El tenista ruso Daniil Medvedev disputará su primera final del Master 1000 de Miami

El tenista ruso Daniil Medvedev, ex número uno mundial, derrotó este viernes a su compatriota Karen Khachanov y disputará su primera final del Masters 1000 de Miami, donde podría tener una revancha ante el español Carlos Alcaraz.



Medvedev, actual número cinco del ranking de la ATP, superó a Khachanov (16º) por 7-6 (7/5), 3-6 y 6-3 en dos horas y 19 minutos de juego.



El domingo, Medvedev pugnará por el título contra el ganador de la otra semifinal de este viernes entre el joven Alcaraz, el defensor del título y número uno mundial, y el italiano Jannik Sinner.



Medvedev, que ha llegado a cinco finales consecutivas, ha sufrido una única pero dolorosa derrota en sus últimos 24 partidos, que le aplicó Alcaraz a mediados de este mes en la final de Indian Wells (California), primer Masters 1000 del año.



"Tengo que creer en mí mismo. Sé que soy capaz de ganar grandes torneos, que puedo jugar bien, ganar a cualquiera", dijo Medvedev de cara a una posible nueva final ante Alcaraz, quien no ha cedido un solo set en sus recorridos en Indian Wells y Miami.



"Carlos está en racha ahora pero no puedes ganar 100 partidos seguidos. Puedes ganar tal vez 40 o 45, lo que Novak (Djokovic) hizo pero al final alguien lo va a arruinar, y puede ser Sinner hoy o puedo ser yo el domingo", afirmó.



Medvedev acumula esta temporada los trofeos de Rotterdam, Doha y Dubai, recuperando el excelso momento de forma con el que en 2021 logró su único título de Grand Slam (US Open) y se erigió en número uno mundial.



Para alcanzar su primera final de Miami, la única que le faltaba en los grandes torneos de pista dura, Medvedev tuvo que superar un feroz pulso frente a Khachanov, semifinalista de los dos últimos torneos de Grand Slam y rival desde su infancia en Rusia.



En el arranque del juego, Medvedev desperdició una pelota de set pero terminó embolsándose la manga en el 'tiebreak'. Khachanov, verdugo del argentino Francisco Cerúndolo en cuartos, elevó entonces sus prestaciones en busca de su primera final de Masters 1000 desde 2018.



Khachanov forzó el decisivo tercer set pero Medvedev logró cumplir con los pronósticos apoyándose en su poderoso servicio, con un total de 13 'aces' por seis de su rival.