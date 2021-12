El tenista español Rafael Nadal llegó a Melbourne para el Open de Australia

El exnúmero uno mundial Rafael Nadal informó de su presencia en Melbourne, este viernes a través de Twitter, dos semanas antes del inicio del Open de Australia, que ganó en 2009.



El español de 35 años colgó una foto suya sobre una pista del Open de Australia, acompañado por un texto en inglés: "No se lo digan a nadie... aquí estoy".



Vencedor de veinte torneos del Grand Slam, Nadal dio positivo al Covid-19 a su regreso a España, tras un torneo de exhibición de Abu Dabi, como otros jugadores, entre ellos Denis Shapovalov, Andrey Rublev, Belinda Bencic y Ons Jabeur.



La británica Emma Raducanu, ganadora del US Open este año, dio positivo antes del torneo.



Su llegada puede ser una buena noticia para los organizadores del primer Grand Slam del año, que tendrá lugar del 17 al 30 de enero, debido a la ausencia de varias estrellas del circuito mundial.



Serena Williams, Roger Federer, Dominic Thiem, Jennifer Brady, Karolina Pliskova y Bianca Andreescu no estarán debido a lesiones.



La presencia del número uno mundial Novak Djokovic, también vencedor del veinte torneos del Grand Slam, sigue siendo la principal interrogación del torneo.



El serbio de 34 años se retiró de la ATP Cup antes del inicio de la competición, dejando planear la duda sobre su participación en el Open de Australia, que ha ganado nueve veces, entre ellas las tres últimas.



Djokovic, que posee además el récord de victorias en este torneo, no quiso confirmar si está vacunado contra el Covid-19, condición requerida para participar en el torneo, a menos de tener una exención médica.