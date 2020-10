Alejandro Cabra Hernandez

Tras 10 días de aislamiento, el tenista caleño Juan Sebastián Cabal fue sometido a una nueva prueba PCR para covid-19 y el resultado volvió a ser positivo.



Según Cabal, por este motivo: "sigo encerrado, aislado y continúo con síntomas, cada vez más leves".



La raqueta de 34 años agradeció a quienes han estado pendientes de su recuperación y se excusó por no haber informado mucho sobre su situación. "No han sido días fáciles, así que no los he informado mucho".

Con esta situación, la participación de Cabal junto a Robert Farah en el Másters 1000 de París, a disputarse la próxima semana -y del que dependerá la clasificación al Torneo de Maestros- es una incógnita.



Para jugarlo, Cabal debería dar negativo antes del inicio del torneo el próximo lunes y desplazarse a territorio francés (se encuentra en Italia).



Actualmente, Farah se encuentra disputando el ATP 500 de Viena, donde este miércoles jugará los cuartos de final, juanto a Fabrice Martin, frente a los rusos Karen Kachanov y y Andrey Rublev. El juego se disputará aproximadamente a la 1:00 p.m.