El serbio Novak Djokovic finaliza la temporada 2021 en la cumbre del tenis mundial

El inexorable paso del tiempo se hizo notar este año en el circuito ATP, donde Roger Federer y Rafael Nadal fueron alcanzados por los problemas físicos, lo que abrió la puerta a una colección de récords logrados por Novak Djokovic.



En esas condiciones, ¿encontrará rival el serbio en 2022 que le impida agrandar su cosecha de trofeos?



Aunque el suizo y el español regresen con suficientes garantías de pelear por todo, 'Djoko' sabe que deberá lidiar también con la nueva ola de tenistas que ya se llevaron multitud de títulos esta temporada: primer 'Grande' para Medvedev en el US Open; dos Masters 1000, un oro olímpico en individual y el título en el Masters de fin de año para Alexander Zverev; primer Masters 1000 (Montecarlo) y primera final de un 'Grande' (Roland Garros) para Stefanos Tsitsipas.



Echando la vista a la última clasificación ATP del año se percibe un cambio de tendencia: aunque Djokovic (34 años) vuelve a terminar el año como N.1 del mundo por séptimo año, récord, ahora ya no le siguen los habituales Federer (40 años) y Nadal (35 años), no necesariamente en ese orden, sino Medvedev (25 años), Zverev (24 años), Tsitsipas (23 años), Rublev (24 años).



Para ver a los otros dos componentes del 'Big Three' hay que descender al puesto 6º (Nadal) y al 16º (Federer). Para estos dos últimos, no es tanto su nivel de juego sino su estado físico lo que ha lastrado su temporada.

Jóvenes al poder

Djokovic considera que tiene aún algunas temporadas exitosas por delante.



“Creo que, sin lesiones, estaré en condiciones de decidir por mí mismo cuándo llegue el momento de parar”, sentenció el 15 de noviembre en el marco del Masters de fin de año. “Pero no tengo la impresión que sea mañana... Creo tener aún varios años en las piernas, el corazón y la cabeza. Mientras sea así seguiré porque amo realmente este deporte y me gusta jugar torneos”, prosiguió el tenista balcánico.



Después de haberse quedado a un partido de ganar los cuatro 'Grandes' este año (derrota en la final del US Open tras conquistar Australia, Roland Garros y Wimbledon) 'Djoko' tiene como objetivo en 2022 el récord de 'Majeurs': se unió a Federer y Nadal con 20 al ganar Wimbledon y será 'a priori' favorito para los próximos. Comenzando por el Abierto de Australia, que conquistó en nueve ocasiones (un récord). Reticente a la idea de vacunarse, el serbio está sin embargo anunciado para Melbourne.



Federer no estará, Nadal en principio sí, pero se desconoce si estará por el positivo por covid en diciembre. Así que la mayor amenaza viene de los nuevos talentos, como indicó Zverev: “Los jóvenes han progresado este año. Quitando Roma o París, los jóvenes ganaron todos los Masters 1000”.