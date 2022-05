El español Carlos Alcaraz subió al sexto lugar del ranking ATP luego de ganar el Master 1000 Madrid

El español Carlos Alcaraz, de 19 años y vencedor el domingo del Masters 1000 de Madrid, ganó tres posiciones y alcanzó el lunes el número 6 del ránking ATP del tenis mundial, dos semanas antes del inicio de Roland Garros (22 de mayo - 5 de junio).



Después de haber derrotado a Rafael Nadal (4º) el viernes en cuartos de final y a Novak Djokovic, número 1 mundial, el sábado en la semifinal, el joven tenista no dio ninguna opción a Alexander Zverev (3º) en la final del domingo, venciendo en tan solo una hora.



Este es su cuarto trofeo del año, después del ATP 500 de Rio en febrero, el Masters 1000 de Miami, el primero de su carrera, y el ATP 500 de Barcelona la semana pasada. Con molestias en un tobillo, Alcaraz renunció a participar en el torneo de Roma para preparar mejor Roland Garros.



El Top-5 continúa sin cambios, dominado por Djokovic, pero justo por detrás de Alcaraz, Andrey Rublev gana una posición para escalar a la 7ª posición y el canadiense Felix Augier-Aliassiame sube otra para ascender al 9º puesto, mientras que Matteo Berrettini pierde dos (9º) y el noruego Casper Ruud tres (10º).



Clasificación ATP el lunes después del Masters 1000 de Madrid:

1. Novak Djokovic (SRB) 8.260 pts



2. Daniil Medvedev (RUS) 7.990



3. Alexander Zverev (GER) 7.020



4. Rafael Nadal (ESP) 6.435



5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.750



6. Carlos Alcaraz (ESP) 4.773 (+3)



7. Andrey Rublev (RUS) 4.115 (+1)



8. Matteo Berrettini (ITA) 3.895 (-2)



9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.760 (+1)



10. Casper Ruud (NOR) 3.760 (-3)