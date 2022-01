¡Duelo entre grandes!: Medvedev derrota a Tsitsipas y se cita con Nadal en final de Abierto de Australia

Daniil Medvedev, N.2 del mundo, eliminó este viernes al griego Stefanos Tsitsipas (4º) 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1 al término de un partido intenso y espectacular, y disputará el domingo ante Rafa Nadal la final del Abierto de Australia.



"Voy a volver a jugar contra uno de los más grandes jugadores y de nuevo contra un jugador que va a intentar conquistar su 21º Grand Slam", recordó el ruso aludiendo a su final ganada en el último US Open ante Novak Djokovic. En aquella ocasión privó al serbio de un 21º 'Grande' pero también de la gesta de conquistar los cuatro Grand Slams del año, después del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.



El ruso de 25 años, finalista el año pasado en Melbourne y ganador del último US Open, puede convertirse en el primer tenista en la era Open (desde 1968) en conquistar de forma consecutiva sus dos primeros títulos en Grand Slam.



Naomi Osaka lo logró en categoría femenina cuando conquistó su primer 'Grande' en el US Open 2018 y después su segundo en el Abierto de Australia 2019.



Tensión y polémica

Este viernes Medvedev dominó a Tsitsipas en un partido tenso y no exento de polémica. Hasta el punto de que el ruso arremetió verbalmente contra el árbitro en un cambio de lado.



Con un 5-4 para el griego, que iba a servir para igualar a un set, Medvedev recibió una amonestación por sus palabras.



Desde su asiento, interpeló al árbitro en estos términos: "¿Estás loco? ¿Por qué (esta amonestación)?", lanzó, remarcando al árbitro que él no dijo nada cuando el padre de su rival hablaba, según él, a su hijo.



"¿Y su padre puede hablar en cada punto? ¿Eres idiota?", lanzó antes de repetir en tres ocasiones alzando el tono: "¡Su padre habla en todos los puntos!".



"¡Respóndeme! ¿Su padre puede hablar en cada punto? ¿Cómo puedes arbitrar una semifinal de Grand Slam si eres tan malo? ¡Mírame cuando te hablo!", prosiguió.



En todo caso, el ruso no se distrajo y cerró el partido en dos horas y media, más o menos dos horas menos de lo que precisó para derrotar a Felix Auger-Aliassime (9º) en cuartos en cinco sets el miércoles.



El año pasado, Medvedev había sido netamente superado en la final por Djokovic, pero este año el serbio esta ausente.



De todos los jugadores en activo, el ruso es sólo el 5º en poder presumir de haber alcanzado en al menos dos ocasiones la final en Melbourne, después de Djokovic (9, todas ganadas), Federer (7 para 6 títulos), Nadal (6 para 1 título) y Murray (5 finales, cero títulos).



En total, será su 4ª final de Grand Slam: conquistó el título en el US Open de 2021, pero fue superado en el US Open 2019, contra Nadal, y cayó el año pasado en Melbourne.



En 2021 alcanzó los cuartos de final en Roland Garros (derrotado por Tsitsipas) y los octavos en Wimbledon, sus techos hasta el momento en sendos torneos.



Pase lo que pase el domingo en la final el ruso seguirá como N.2 del mundo.



Tsitsipas, que se había mostrado impresionante para ganar a Jannik Sinner (10º) en cuartos, deberá esperar para disputar una segunda final de Grand Slam tras Roland Garros en 2021.