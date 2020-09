¿Duda para el Roland Garros? Cabal y Farah se retiraron del ATP 500 de Hamburgo  

Daniel Molina Durango

Los tenistas caleños Juan Sebastián Cabal y Robert Farah tuvieron que retirarse este martes del ATP 500 de Hamburgo, a menos de una semana del inicio del Roland Garros, el último Grand Slam que tendrá esta atípica temporada a causa del coronavirus.

Los vallecaucanos se vieron obligador a abandonar el partido frente a Rojer y Tecau porque Cabal tenía una molestia en uno de sus aductores.

El experimentado tenista se había levantado con esa molestia pero de todas maneras había decidido jugar, sin embargo, no pudo continuar cuando el juego estaba 6-6 y la pareja rival ganaba 6-0 en el tie break.

Se espera que Cabal pueda recuperarse lo más pronto posible para que no se vea afectada la participación de los colombianos en el Roland Garros.

Esta no ha sido una temporada sencilla para Cabal y Farah, que vienen de ser eliminados de manera prematura del Masters 1000 de Roma y del US Open.



Cabal y Farah eran los campeones de esos certámenes pero no pudieron revalidar los títulos.

La idea de ambos es conquistar Roland Garros, ya que el año pasado ganaron el US Open y Wimbledon.