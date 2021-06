Djokovic y Muguruza comienzan fuertes, Tsitsipas paga el paso a la hierba en Wimbledon

Juan Carlos Pamo

Novak Djokovic y Garbiñe Muguruza, dos tenistas que saben lo que es conquistar Wimbledon, comenzaron este lunes el Grand Slam londinense con victorias cómodas en primera ronda, mientras que un especialista en tierra batida como el griego Stefanos Tsitsopas, finalista en Roland Garros, perdió ante el estadounidense Frances Tiafoe.



Dos años después se volvieron a ver partidos sobre la hierba de Wimbledon y lo que podría haber sido un día tranquilo se cobró una víctima de peso, no tanto por sus opciones de victoria final sino por su estatus de N.4 del mundo y por su condición de reciente semifinalista de Roland Garros.



A sus 22 años, Tsitsipas se despidió por tercera vez en cuatro participaciones en primera ronda del Grand Slam sobre hierba, mientras que en 2018 alcanzó los octavos de final.



"Es para jugar así contra los mejores del mundo que me entreno todos los días", se congratuló Tiafoe.



El estadounidense de 23 años nunca había derrotado a un jugador del top-5 en sus once intentos anteriores.



"Aún estoy lejos de lo que quiero lograr", añadió ante el público de la pista N.1 que tuvo a su favor durante el partido.

- 'Djoko' cede un set -

Djokovic, por su parte, que inauguraba la pista Central como lo hace tradicionalmente el vigente campeón, superó el obstáculo Jack Draper (253º e invitado) a pesar de haber perdido el primer set: 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.



El serbio, gran favorito del torneo, donde podría igualar el récord de 20 títulos de Grand Slam que ostentan conjuntamente Roger Federer y Rafa Nadal (ausente), se enfrentará en segunda ronda con el ganador del duelo entre el chileno Marcelo Tomás Barrios (209º y procedente de las previas) o el sudafricano Kevin Anderson (102º).



A Djokovic le costó entrar en el partido ante un adversario del que desconfiaba ya que "no tenía nada que perder" y que estaba apoyado por el público de la pista Central.



En efecto, el británico de 19 años comenzó el choque sin complejos ante el campeón este año del Abierto de Australia y de Roland Garros, quien llegó a dar con sus huesos en el suelo en dos ocasiones tras sendos resbalones sobre la inmaculada hierba.



Pero una vez pasó la euforia de Draper y Djokovic entró en el partido, los 252 puestos que les separan en la ATP comenzaron a notarse y el serbio no volvió a ver comprometida su victoria.



"Trabajaré mis desplazamientos y resbalar menos", declaró Djokovic antes de abandonar la pista.

- Murray renace -

El británico Andy Murray, dos veces campeón en el All England Club (2013 y 2016), venció en su debut en cuatro sets al georgiano Nikoloz Basilashvili, logrando su primera victoria en individuales desde 2017.



Murray, que en las últimas temporadas fue operado varias veces de una lesión en la cadera que le hizo pensar en la retirada, se impuso por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-3.



"Es genial estar de vuelta, de jugar en la pista central con este ambiente", se felicitó el jugador escocés nada más acabar el partido.



Como en sus mejores días, Murray se colocó con dos sets y 5-0 arriba en el tercero, teniendo incluso dos pelotas de partido con 5-3, pero no pudo evitar que el georgiano lograse siete juegos consecutivos para alargar el encuentro.



El juego quedó entonces interrumpido para cerrar el techo de la pista central y en la reanudación, animado por el público, Murray logró la victoria en su cuarta oportunidad.

- Once juegos seguidos de Muguruza -

La lluvia sobre Londres retrasó el inicio del torneo. La primera clasificada fue pues la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien aprovechó el techo de la pista N.1, mientras los partidos que debían comenzar dos horas antes esperaban el cese de la lluvia.



La N.4 del mundo derrotó a la rumana Monica Niculescu (191ª) 6-1, 6-4 y espera rival en 2ª ronda que saldrá del duelo entre Danielle Lao (239ª) y Katie Boulter (219ª).



Y la campeona en 2017 Garbiñe Muguruza (12ª) se mostró aún más expeditiva ante la francesa Fiona Ferro (51) 6-0, 6-1 en 49 minutos.



Cuando la tenista nacida en Caracas servía para llevarse el partido con 5-0, la N.1 francesa rompió el servicio de Muguruza para sumar su primer juego del partido después de haber perdido los once juegos anteriores.



La gala sólo anotó 20 puntos a lo largo del partido, por los 53 de la tenista nacida en Caracas, quien se enfrentará en segunda ronda con la rusa Svetlana Kuznetsova (40ª) o con la neerlandesa Lesley Pattinama Kerkhove (174ª y procedente de las previas).