Djokovic comienza dramática batalla legal para disputar Open de Australia

El detenido número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, inició el lunes (ya en Australia) su batalla legal para permanecer en Australia y disputar el primer Grand Slam de la temporada, con una audiencia para evitar su deportación.



El tenista serbio de 34 años tuvo su visa revocada al llegar la semana pasada a Australia por no presentar pruebas de vacunación contra el covid-19 o alguna razón médica para no estar inoculado.



Pasó las últimas cuatro noches en un centro de detención de migrantes en Melbourne, donde se espera que siga por internet los argumentos de sus abogados para lograr que la corte federal le permita permanecer en Australia. Desde ya se supo que para determinar una decisión se demorará entre unos 4-6 horas.



La audiencia comenzó con atraso porque el sistema de internet cayó por la enorme cantidad de personas que ingresaron para seguir el proceso.



Sin embargo, el juez dio inicio a la sesión sin la transmisión en vivo, y los abogados de Djokovic plantearon sus argumentos.



Señalaron que un reciente contagio de covid-19 permite al tenista tener una excepción en los severos requerimientos de ingreso a Australia, y que su visa fue cancelada erróneamente.



La tenista checa Renata Voracova también tuvo su visa cancelada y abandonó Australia el sábado tras estar detenida en el mismo centro donde está Djokovic.



El Open de Australia comienza el 17 de enero y la participación del nueve veces ganador del torneo depende de la decisión del juez Anthony Kelly.



La mayor parte de los extranjeros tiene prohibido el ingreso a Australia, y quienes obtienen permiso deben tener la vacunación completa o recibir una exención médica.



Los abogados del gobierno rechazaron los argumentos de Djokovic al señalar que no cumple los criterios médicos porque su reciente contagio de covid-19 no fue "grave".



Buscarán que el juez rechace la apelación, según el documento de 13 páginas sometido al tribunal, abriendo el camino para su deportación tan pronto como la noche del lunes.



Djokovic asegura que dio positivo al coronavirus el 16 de diciembre, pero fotos compartidas por la federación de tenis de Belgrado lo muestran en un evento para jugadores jóvenes de esa ciudad el día 17.



El tenista habría entregado trofeos y premios a los jugadores y nadie aparece con mascarilla.



Djokovic también acudió a un encuentro el 16 de diciembre cuando el servicio postal serbio lanzó una serie de estampillas en honor al tenista.



"Condiciones inhumanas"

Se esperaba que Djokovic viera la audiencia desde el centro de migrantes, un antiguo hotel de cinco pisos donde unas 32 personas permanecen retenidas bajo las reglas del drástico sistema migratorio australiano.



Manifestantes y contramanifestantes han pasado días congregados frente a la instalación.



El centro se dio a conocer el año pasado cuando un incendio obligó a evacuar a los migrantes, y supuestamente se encontraron gusanos en la comida.



Horas antes de la audiencia, una pancarta en defensa de los refugiados fue desplegada desde el techo y la policía desalojó a un pequeño grupo de manifestantes en el sitio.



En tanto, en una marcha en Belgrado, la madre del tenista, Dijana, aseguró que su hijo permanece "en condiciones inhumanas".



"Lo detuvieron y ni siquiera le dan desayuno, solo recibe almuerzo y cena", declaró la madre citada por medios locales.



"Ni siquiera tiene una ventana, solo una pared", agregó.



Sus abogados reclaman que el tenista pidió ir a un sitio donde pudiera entrenar pero ha sido ignorado.



Apremio

La primera ministra serbia, Ana Brnabic, dijo el fin de semana que su país respalda plenamente al tenista y que logró que le dieran comida libre de gluten, equipo de ejercicio y una computadora.



Mientras tanto, los abogados de Djokovic dijeron al tribunal que su cliente necesita una respuesta a su pedido de permanecer en Australia a más tardar el martes debido a que se debe preparar para el Open de Australia. El sorteo de los enfrentamientos se realizará el jueves.



Pero el juez Kelly insistió en que la justicia avanzará a su ritmo normal durante las apelaciones.



El director de Tennis Australia, Craig Tiley, defendió a su organización frente a las críticas de que no alertó a los jugadores de que una infección previa no les permite ingresar sin estar vacunados contra el covid-19.



Indicó que pidió al gobierno revisar las exenciones médicas antes de la llegada de los jugadores pero que "declinaron".



En tanto, gran parte de Australia endurece las restricciones sanitarias para contener un brote de contagios causado por la variante ómicron.



El país se acerca a los 100.000 casos diarios después de estar libre del virus durante gran parte de la pandemia.