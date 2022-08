"Creo que por todo es la mejor victoria de mi carrera deportiva": Daniel Galán

Una noche histórica tuvo el tenis colombiano con Daniel Galán como protagonista. El mejor colombiano en el ranking ATP de sencillos de la actualidad dio el bombazo tras superar a Stefanos Tsitsipas (número 5 del mundo) en cuatro sets en la primera ronda del US Open.



Un juego que quedara para siempre en el recuerdo del tenista nacido en Bucaramanga y que de paso es una de las victorias históricas del país en esta disciplina.



"Creo que por todo es la mejor victoria de mi carrera. Nunca había ganado un partido en un estadio tan grande, tampoco había derrotado a un top 10, y una alegría tan grande en un Grand Slam.



Esta victoria, que muy poco se ha registrado en la historia del tenis nacional, hizo sacudir las estadísticas ya que tuvieron que pasar más de 40 años para que un jugador nacido en nuestro país pudiera vencer a un rival ubicado dentro del top-5.



"Creo que muchas veces uno piensa que los de arriba lo hacen mejor pero no significa que los de atrás no lo hagan. La clasificación es muy difícil y aunque la gente no lo vea, es así. En el primer set el partido fue durísimo así el marcador diga otra cosa. En el segundo solo tuve una oportunidad y la aproveché, y en el tercero también estuvo muy apretado", comentó Galán.



El marcador final favoreció al bumangués por 6-0, 6-1, 3-6 y 7-5. Contra todos los pronósticos el cafetero salió vencedor, y ahora enfrentará en segunda ronda a Jordan Thompson, ganador de un extenso duelo ante Lorenzo Sonego.



"Los top tienen detalles que marcan la diferencia pero eso no significa que los otros no sean tan buenos. Uno tiene que estar positivo y creer en el juego de uno. Cuando jugué con Djokovic y Zverev me sentí pequeño pero por algo estoy aquí y me he tomado confianza", acontó Daniel,



El tenista santandereano estuvo acompañado en las tribunas de sus padres y su cuerpo técnico encabezado por el español Ricardo Sánchez, quien hasta hace poco trabajó con Camila Osorio.



"Me dijo que disfrutara, yo soy un jugador muy suelto pero siempre que he jugando con los de arriba me he puesto muy tenso. Traté de hacer mi juego, si las bolas se iban no importaba, lo importante era hacer lo que sabía hacer", explicó



Su próximo rival es Jordan Thompson. "Jugué con él en Houston y le gané 6-4 el tercero. Es un jugador de pista rápida, le gusta ir para adelante, saca muy bien y conoce como jugar en pista dura. Debo estar concentrado".