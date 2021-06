Conozca la historia de María Andrea Lora, una tenista caleña que sueña en grande

Daniel Molina Durango

A la edad de 8 años, María Andrea Lora se encontraba sentada en el sofá de su casa con la inocencia de una niña, con la preocupación de buscar un nuevo deporte, ya que el patinaje en definitiva no era lo suyo. Su madre, Mónica Meza, quien siempre ha estado pendiente de lo que le gusta, de sus necesidades, fue hacia María Andrea para decirle que se alistara para ir en búsqueda de un nuevo deporte. Ninguna de las dos pensó en que lo que encontrarían se volvería la luz de los ojos de la pequeña.



En la Liga del Valle de Karate se encontraban dando un recorrido a eso de las 10:00 a.m. para ver con qué deporte se identificaba esta pequeñita y, de repente, algo en su cabeza hizo que mirara a su lado. Se encontró con una enorme cancha de tenis de campo y sintió mariposas en su cuerpo. Para ella, eso fue como un amor a primera vista. “Me enamoré del tenis, de todo lo que conlleva”, dice.



Era simplemente perfecto, tenía que correr y es algo que esa niña de 9 años amaba con locura. No todos logran dominar este deporte, los partidos no tienen descansos prolongados, por ende el estado físico debe ser perfecto. Se debe jugar en silencio para la concentración de los jugadores, que no tienen sustitutos y el tenista debe de ser ágil, realizar movimientos fluidos y rítmicos. Además, debe tener una excelente coordinación de sus movimientos.



Debido a esto, para María Andrea ya no era simplemente un ‘hobbie’, se convirtió en su reto personal que disfruta, como ella lo define, con “locura”, siendo una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. “Cuando por primera vez cogí una raqueta, sentí como una sensación de que estaba destinada a hacer eso”, dice.



En su nuevo hogar, el Club de Tenis Cali, muchos entrenadores se impresionaron de su potencial y no pararon de decirle todo el talento que tenía y lo lejos que llegaría.



La sensación que le generaba el pegarle a la bola con la raqueta se había convertido en su cosa favorita. En el momento en el que toca el piso de la cancha, una vibración recorre todo su cuerpo haciéndola sentir como en casa.



A medida que pasó el tiempo, esta cancha de tenis se volvió en su escape de la realidad, dejan de importar las cosas que suceden en su vida y comienza a jugar disfrutando al máximo lo que hace, ya sea en un partido o un entreno. En pocas palabras, es su lugar feliz.



María Andrea Lora, tenista vallecaucana. Especial para El País

Después de 6 años de trabajo, esfuerzo, pero, sobre todo, mucho amor, María Andrea comenzó a darse a conocer en Colombia y Latinoamérica.



Un día se encontraba descansando en su casa, en el sofá con su perrito Tobby, cuando de repente llegó una llamada a su celular y era para que representara al Valle en las interligas. Ahí comenzó a dar frutos un proceso de muchos años. Su corazón se paró por un segundo, les gritó a sus padres muy emocionada y por supuesto aceptó.



Su racha de logros desde ese entonces no paró. Ganó una gira por Latinoamérica y logró sus mejores resultados. Llegó a su primera semifinal de la Federación Internacional de Tenis. Fue llamada a ser parte del Equipo Colombia del Proyecto Avanzado de Desarrollo. Adicionalmente, fue preseleccionada para los Juegos Bolivarianos.



Sin embargo, uno de los más grandes logros de esta joven tenista fue en 2019, cuando volvía de su gira por Latinoamérica obteniendo excelentes resultados y jugando su mejor tenis, para llegar a Colombia a jugar un torneo Grado 2 que hacen en donde entrena, en el Club de Tenis. Ella aún estaba en la categoría 16 años, pero su entrenador dijo que jugara este torneo en 18 años, una categoría mayor que la de ella.



El Grado 2 es uno de los torneos más duros en Colombia. Empezó el torneo y ganó el cuadro, pasó a ‘semis’ y le tocaba con la número uno del Valle en la categoría 18 años en esos momentos y le ganó jugando el partido de su vida. Ella no se lo creía, pero tenía la final contra la número dos de Valle en 18 años de aquel entonces. Este partido todavía está en su memoria.



Ganó el torneo. Es especial porque no solo jugó en otra categoría, sino que era la primera vez que ganaba este certamen en su casa. Lo había jugado en años anteriores, pero nunca pudo ganarlo y lo logró. “Ganar en casa es especial y este año 2021 repetí el título en 18 años, por eso es muy especial”, comenta María Andrea Lora.



Después de todos estos logros, su próxima meta es irse a estudiar a los Estados Unidos. Ganó una beca gracias al tenis para ir a Texas State University a jugar por la universidad y hacer su carrera educativa. En agosto ella espera estar allá disfrutando de esta oportunidad.



Sin embargo, María Andrea, con brillo en sus ojos y una amplia sonrisa, menciona que su mayor logro es que los chicos y chicas del Club de Tenis vean en ella esa luz e inspiración. “Que se den cuenta de que con trabajo duro se pueden lograr cosas, así se demoren su buen tiempo, al final todo ese trabajo da resultados”.