¡Conmoción mundial!: Crece la incertidumbre por la desaparición de la tenista china Peng Shuia

De las Naciones Unidas a las instancias del tenis, las tomas de posición se multiplican para pedir a China que aclare la desaparición de la tenista china Peng Shuai, que no ha dado señales de vida desde principios de noviembre.



Naciones Unidas pidió el viernes pruebas de que la campeona de tenis china Peng Shuai, que desapareció después de acusar a principios de noviembre a un antiguo dirigente de su país de obligarla a mantener relaciones sexuales, está bien.



"Sería importante tener pruebas de su paradero y saber que está bien. También instamos a que se realice una investigación transparente de sus acusaciones de agresión sexual", dijo una portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Liz Throssell, en una conferencia de prensa en Ginebra.



Peng Shuai, de 35 años, acusó a través de las redes sociales al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli -- que fue de 2013 a 2018 uno de los siete políticos más poderosos de China -- de haberla obligado a tener relaciones sexuales hace tres años, antes de convertirla en su amante.



"Queremos subrayar que es importante saber dónde está y en qué estado se encuentra", insistió Throssell.



El mundo del tenis movilizado

La WTA, la instancia que rige el tenis femenino mundial, también se posicionó para pedir una investigación "transparente y justa" y llegó incluso a amenazar a China de no figurar en el circuito planetario.



"Estamos totalmente dispuestos a retirar a China de nuestras actividades y hacer frente a las complicaciones que surjan", anunció Steve Simon, presidente de la WTA, el jueves. "Porque estas acusaciones son más importante que el resto", continuó.



Las consecuencias podrían ser importantes para la organización, ya que China es uno de sus principales socios con una decena de torneos, algunos de ellos muy lucrativos, que tienen lugar en suelo chino cada temporada.



La preocupación sobre el paradero de la antigua tenista, Nº1 mundial en doble, creció en los últimos días y es compartida en las redes sociales por importantes figuras del tenis bajo el hashtag #WhereIsPengShuai.



El Nº1 mundial Novak Djokovic juzgó el asunto "chocante" a principios de semana; Naomi Osaka dijo estar "sorprendida por la situación" y Serena Williams dijo sentirse "devastada".



Francia y Wimbledon preocupados

Peng Shuai había publicado sus acusaciones el 2 de noviembre en su cuenta oficial Weibo, el equivalente chino de Twitter, antes de que China bloqueara cualquier referencia a este mensaje. La AFP no pudo confirmar si el mensaje había sido escrito por ella misma.



Desde entonces, la tenista -- ganadora de dobles en Wimbledon en 2013 y en Roland Garros en 2014 -- no ha vuelto a aparecer en público. Un correo electrónico que le fue atribuido por los medios oficiales chinos fue difundido el jueves, pero su autenticidad es cuestionada por Steve Simon.



Al igual que Naciones Unidas y el mundo del tenis, Francia también se declaró "preocupada por la falta de información sobre la situación de Peng Shuai, que preocupa a la comunidad internacional y a los círculos deportivos", en un comunicado emitido el viernes por el ministerio de Relaciones Exteriores.



Por su parte, la Lawn Tennis Association, organizadora del torneo de Wimbledon, consideró este viernes que la situación era "preocupante" y dijo en un comunicado haber "escrito a la WTA para ofrecer (su) ayuda en sus esfuerzos para establecer la seguridad y el bienestar de Peng Shuai".