¡Con todo! Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, a defender el título del US Open 

Daniel Molina Durango

Este lunes comienza el US Open, el primer gran evento tenístico de un año atípico marcado por la alteración del calendario internacional como causa de la pandemia del coronavirus.



Desde este lunes se dará inicio al cuadro de sencillos tanto en las ramas masculina y femenina, mientras que en la jornada de mañana iniciará el torneo de dobles masculinos, donde la pareja vallecaucana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah parte como favorita en la defensa del título.



Luego de una larga para por efecto del Covid-19, Cabal y Farah regresaron hace solo unos días a la competencia oficial tras participar en el Máster 1000 de Cincinatti, donde no lograron superar la primera ronda del torneo previo al US Open.



“Nadie dijo que sería fácil volver a competir después de 6 meses...... Gracias a todos por los mensajes y las buenas vibras como siempre. Quedamos motivados y con mucha ilusión para lo que viene”, comentó Cabal sobre las sensaciones de volver a competir luego de tanto tiempo sin hacerlo.



Ahora el objetivo será revalidar el título del evento estadounidense. Para ello, las raquetas caleñas viajaron en días pasados en un vuelo humanitario organizado por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, hecho que les permitió instalarse en Nueva York cumpliendo estrictos controles sanitarios para evitar contagiarse de coronavirus.



“Una vez que confirmaron que las giras iban a llevarse a cabo, tocó volverse a poner en forma, y más que todo a entrenar con un objetivo en mente”, señaló Farah, que junto a Cabal intentará defender la corona en Flushing Meadows.



Con respecto a las precauciones que se deben tener con el virus que sigue amenazando al planeta, Farah afirmó que “es un virus de respetar, toca cumplir con los protocolos, confiar en Dios que las cosas van a salir bien; también tener confianza en la organización del torneo, en la burbuja que se ha creado”. Añadió que “esta pandemia me ha mostrado cómo puede llegar a ser una vida más sedentaria”.



Un torneo diferente

El Abierto de los Estados Unidos que comienza hoy será una experiencia distinta a la de los años pasados, sobre todo por la ausencia de aficionados que siempre habían disfrutado del apoyo de los amantes al tenis.



Para Cabal y Farah también será una experiencia extraña al no poder sentir el aliento de los colombianos que siempre han acompañado a los vallecaucanos.



“El solo hecho de no tener aficionados ya lo hace un torneo muy distinto. Las medidas son muy exigentes, solo tenemos permitido movernos entre el hotel y el complejo deportivo. El que dé positivo, sencillamente se va del evento y no podrá regresar, por eso toca acaptar todas las recomendaciones”, acotó Juan Sebastián.



En la parte deportiva, Cabal aseguró que el objetivo es regresar nuevamente con el trofeo de campeón como la temporada pasada.

“No va a ser fácil enfrentar el US Open. Llegamos al torneo con una larga para, sin partidos previos, sin disputa de puntos, y eso se logra solamente con la competencia”, atinó Cabal.



El cuadro de dobles masculino, donde los colombianos llegan como la cabeza de serie principal, reunirá a las 32 mejores parejas del ranking internacional.

La preparación, un dolor de cabeza

Una de las grandes incertidumbres que genera la presencia de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah es la preparación previa con la que arriban al segundo Grand Slam del año.



Desde que reiniciaron competencias, los caleños solo han jugado un solo compromiso y fue el de la primera ronda en Cincinatti.



“Ha sido un año tan raro para mí, no alcancé a jugar en enero y luego jugué dos torneos, la Copa Davis y volvieron a suspender. Ya pasamos la página de ese tema”, analizó Farah de lo que ha experimentado en un año donde todo ha sido muy diferente.



Para el profesor Felipe Berón, director técnico del equipo de Colsánitas, la participación de los vallecaucanos en el US Open puede estar marcada por la inactividad que han tenido durante varios meses por culpa del Covid-19.



“Juan y Robert comenzarán esta semana su participación en el Abierto de los Estados Unidos. Llegarán con muchas ganas, pero sin ritmo de competencia. Para nadie es un secreto que duraron muchos meses sin entrenar, sin coger una raqueta, solo trabajando la parte física. Solo llevan mes y medio entrenando tenis como tal, sumado a un solo partido previo al US Open. En la medida que puedan avanzar de fase, van a ganar confianza y mejorar su nivel”, explicó Berón.

Listos los primeros rivales

Los actuales campeones del torneo ya tienen definidos sus primeros rivales en el camino de la defensa de la corona.



Cabal y Farah deberán enfrentar en primera ronda del US Open a la pareja conformada por el austriaco Jürgen Melzer y el francés Édouard Roger-Vasselin.



Pese a ser los máximos sembrados, Cabal y Farah no tienen un panorama alentador según el sorteo del cuadro, pues en su presentación se medirán a dos especialistas en la modalidad.



De superar este primer escollo, en segunda ronda podrían chocar ante Horia Tecau y Jean Julien Rojer.



No será un camino fácil para Cabal y Farah, que quieren darle otra alegría al tenis colombiano.