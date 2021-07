Con la frente en laMaría Camila Osorio se despidió en tercera ronda de Wimbledon

Ricardo Micolta Angulo

La aventura de la tenista colombiana María Camila Osorio en Wimbledon 2021 llegó a su fin al ser superada en la tercera ronda por la bielorrusa Aryna Sabalenka, N° 4 del mundo y segunda preclasificada, por 0-6 y 3-6 luego de una hora y 13 minutos de juego. La integrante del Equipo Colsanitas se marcha de suelo londinense con una importante cantidad de puntos que le permitirán ascender en el ranking WTA.



El marcador fue muy largo para lo visto en cancha en el primer set, pues la nacida en Cúcuta tuvo opciones de quiebre en todos los juegos de saque de su contrincante, lamentablemente no concretó ninguno, situación opuesta a lo acontecido con la jugadora bielorrusa, quien si aprovechó las opciones. Este tipo de ventajas no se le pueden brindar a una jugadora Top-10.



Un inicio promisorio tuvo María Camila en el arranque del segundo set, al quebrar de entrada, pero de nuevo las irregularidades con su saque aparecieron, situación que no dejo pasar por alto la oriunda de Minsk para ponerle punto final a la primera intervención de la jugadora nacional en el sagrado césped del All England Club.



El lunes 12 de julio la jugadora de 19 años estrenará su mejor ranking WTA, avanzando aproximadamente hasta el puesto N° 80. A pesar del traspiés este viernes, María Camila firmó un esplendida actuación en Wimbledon, pues el césped es una superficie que le cuesta a las raquetas de esta parte del mundo.