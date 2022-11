Colombia recibirá en casa a Reino Unido en los Qualifiers de Copa Davis 2023

Este domingo quedó definido el sorteo de la ronda de Qualifiers de la Copa Davis 2023, instancia donde Colombia estará presente gracias a la victoria que logró el pasado mes de septiembre ante Turquía, en el Carmel Club de Bogotá, por el Grupo Mundial I.



Así, quedó determinado que nuestro país enfrentará a Reino Unido, eliminatoria que se jugará en condición de local. Esto quedó determinado tras una lotería que se realizó entre los dos países, teniendo en cuenta que esta será la primera vez que jugarán en esta competencia.



La serie se jugará el 3-4 de febrero o el 4-5 de febrero (fecha a elección del país local), y quien se lleve la victoria estará clasificando a la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis que se jugará en septiembre de 2023.

El objetivo de Colombia será obtener su pase a esta fase por tercera vez en su historia, recordando que lo hizo en 2019 (luego de vencer a Suecia de local) y en 2021 (tras haber vencido a Argentina de local).



Entretanto, Reino Unido viene de jugar la fase de grupos de las Finales de 2022 y quedó ad portas de la clasificación a los cuartos de final tras finalizar como tercero de grupo.



Desde este momento, la Federación Colombiana de Tenis iniciará trabajos en la organización de esta importante serie y en las próximas semanas dará a conocer la ciudad que acogerá esta eliminatoria, así como las condiciones en cuanto a superficie.



Así se jugará los Qualifiers de Copa Davis 2023:



Croacia vs Austria

Hungría vs Francia

Uzbekistán vs USA

Alemania vs Suiza

Colombia vs Reino Unido

Noruega vs Serbia

Chile vs Kazajistán

Corea del Sur vs Bélgica

Suecia vs Bosnia y Herzegovina

Países Bajos vs Eslovaquia

Finlandia vs Argentina

República Checa vs Portugal



Los ganadores de estas 12 series se unirán a Canadá y Australia (finalistas de la Copa Davis 2022) y a España e Italia (países que recibieron una invitación directa) en la fase de grupos de las Finales 2023.