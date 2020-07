Cancelado el torneo de reanudación del circuito ATP en Washington por el Covid-19

Juan Carlos Pamo

El torneo de Washington, que iba a marcar la reanudación del circuito masculino de tenis el 13 de agosto, fue anulado debido a la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, anunció este martes la ATP, aumentando así la incertidumbre sobre la disputa del US Open.



"Ante las dudas persistentes que afectan a la planificación de eventos, se tomó la decisión de anular el torneo", afirmaron los organizadores en un comunicado, mientras que el US Open está previsto que comience el 31 de agosto en Nueva York.



"Hay demasiados problemas externos no resueltos, especialmente restricciones de viajes internacionales y la evolución inquietante del contexto sanitario y de seguridad, lo que nos forzó a tomar esta decisión", declaró Mark Ein, director del torneo, un ATP 500.



Numerosos países cerraron parcial o totalmente sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus, que ha causado cerca de 610.000 víctimas en el mundo.



Esta anulación posterga aún más la reanudación de la temporada masculina de tenis, en pausa desde comienzos de marzo debido a la pandemia.



Así pues, la próxima cita que se presenta en el calendario es el Masters 1000 de Cincinnati, el 22 de agosto, programado excepcionalmente en Nueva York este año.



Sin embargo, la situación sanitaria en Estados Unidos, país más afectado en el mundo por el coronavirus con más de 140.000 muertos y más de 3,8 millones de casos declarados, pone en duda su disputa, lo mismo que la del US Open.