Cabal y Farah iniciaron con pie derecho en el Másters 1000 de Miami

La pareja número uno de dobles, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, debutó con victoria el sábado en el Abierto de Miami, mientras la rumana Simona Halep se retiró por lesión y la polaca Iga Swiatek fue eliminada.



Cabal y Farah se impusieron 6-3 y 6-4 en una hora y un minuto de juego a la dupla formada por los serbios Nikola Cacic, número 52 del ranking ATP de dobles, y Dusan Lajovic, número 107.

Los colombianos enfrentarán en la siguiente eliminatoria de este torneo Masters 1000 de ATP al ganador del duelo entre la pareja formada por el finlandés Henri Kontinen (número 32 de dobles) y el francés Edoard Roger-Vasselin (12) y la que integran el salvadoreño Marcelo Arévalo (54) y el rumano Horia Tecau (24).



Ganadores de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos en 2019, Cabal y Farah esperan este año volver a añadir 'grandes' a su palmarés después de un 2020 en blanco.



En individuales, el griego Stefanos Tsitsipas, uno de los candidatos al título, venció en la pista principal al bosnio Damir Dzumhur por 6-1 y 6-4 en un hora y 8 minutos.



Tsitsipas (número 5 de ATP) tuvo uno de los mejores partidos de su carrera con el servicio, logrando 6 'aces' por uno de Dzumhur (126) y una efectividad del 78% con su primer saque.



"Cuando sirvo bien, me siento bien en cualquier parte de la cancha. Me da confianza en los momentos importantes", afirmó el griego, de 22 años.



Tsitsipas se verá ahora con el japonés Kei Nishikori (39), que este sábado venció al esloveno Aljaz Bedene (59) por 7-6 (8/6), 5-7 y 6-4.

Barty avanza sin problemas

En la rama femenina del Abierto, segundo WTA 1000 de la temporada, la rumana Simona Halep (número 3 mundial) anunció su retirada por una lesión en el hombro derecho.



"Lamento tener que retirarme de (las categorías) individuales y dobles del Abierto de Miami pero mi lesión no me deja jugar como esperaba", lamentó Halep en un mensaje en su cuenta de Twitter.



"Quería venir a dar lo mejor de mí y jugar muchos partidos infortunadamente no podré. Espero volver el año que viene más sana y mejor", agregó la ganadora Roland Garros-2018 y Wimbledon-2019.



Con su abandono, la letona Anastasija Sevastova avanzó directamente a la cuarta ronda donde se verá con la croata Ana Konjuh (número 338 de WTA), que apeó sorprendentemente del torneo a la polaca Iga Swiatek (16), flamante ganadora del último Roland Garros.



Swiatek, de 19 años, perdió por 6-4, 2-6 y 6-2 en dos horas y 14 minutos de juego.



La número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty, sí cumplió con los pronósticos al derrotar por un cómodo 6-3 y 6-2 a la letona Jelena Ostapenko (54) en una hora y 9 minutos de juego.



Barty, de 24 años, impuso su mejor servicio (5 'aces' contra 0 de Ostapenko) ante una rival que cometió 32 errores no forzados, por 14 de la australiana.



La vigente campeona del Abierto de Miami necesitó de cinco pelotas de set para llevarse la primera manga en 37 minutos.



En el segundo set, Ostapenko rompió el servicio de Barty para ponerse 2-0 por delante pero acabó cediendo seis juegos consecutivos ante la número uno mundial, que se mostró mucho más sólida que en su debut ante la eslovaca Kristina Kucova, en el que tuvo que salvar una pelota de partido.



"Hoy estuve mucho más afilada", dijo Barty. "Sentí que realmente necesitaba estar lista desde la primera bola".



La australiana, que lleva 68 semanas en lo alto de la clasificación de WTA, dijo que ha obtenido más confianza con su trabajo fuera de la cancha que con sus victorias de esta semana.



"La confianza me la da todo el trabajo que hago con mi equipo", dijo Barty, quien hizo un viaje de 50 horas desde Australia.



"Hemos llegado bien y me he preparado bien y ahora estamos disfrutando del sol", afirmó la jugadora, cuya próxima rival saldrá del choque entre la alemana Angelique Kerber y la bielorrusa Victoria Azarenka.