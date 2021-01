Así es la cuarentena para los tenistas antes del Abierto de Australia por culpa del coronavirus

Juan Carlos Pamo

Algunos muestran su malestar en las redes sociales, otros pelotean contra colchones: ayer, las estrellas mundiales del tenis confinadas 14 días en sus habitaciones de hotel antes del Abierto de Australia mostraban distintas reacciones.



El primer Grand Slam del año debe comenzar el 8 de febrero en Melbourne, pero el fin de semana algunos pasajeros dieron positivo al covid-19 en tres de los diecisiete vuelos que transportaban a jugadores y a sus allegados.



Los 72 jugadores que estaban a bordo no tendrán el derecho de entrenarse cinco horas por día como sus rivales antes del final de su cuarentena.



Deben por tanto dar prueba de inventiva para mantener la forma durante sus dos semanas de aislamiento.



La número doce mundial, Belinda Bencic, difundió un video donde trata de entrenar su revés a dos manos contra una ventana en su hotel.

“La superficie no es buena, pero eso no me molesta”, tuiteó.



La estrella uruguaya Pablo Cuevas, 68º jugador mundial, encontró un nuevo socio para intercambiar peloteos: un colchón colocado de forma vertical contra la pared.



En lugar de trabajar con la bola de tenis, un jugador fue fotografiado en la ventana de su hotel levantando pesas.

Elegir menús

Varios jugadores utilizaron las redes sociales para quejarse de la calidad de la alimentación en su hotel: es el caso de Fabio Fognini, Pablo Carreño, Corentin Moutet y Marco Cecchinato.



Otros prefirieron evitar el ‘menú cuarentena’ dietético y se decantaron por pedir platos a su gusto. El número 28 mundial, Benoit Paire, y Damis Dzumhur, 118 del ránking mostraron fotos de su restaurante elegido: McDonald's.



Mientras algunos jugadores hablaron de su nuevo régimen alimentario y de su programa de entrenamiento, otros no escondieron su enfado.



El austriaco Philipp Oswald calificó de “locas” las dos semanas de aislamiento, afirmando que las nuevas reglas “nunca nos habían sido comunicadas” antes del despegue de los vuelos.



La rumana Sorana Cirstea, 71ª mundial, afirmó que si hubiera sabido que debía cumplir una cuarentena, no habría decidido ir a Australia.



“No tengo ningún problema en quedarme 14 días viendo Netflix en mi habitación. Lo que no puedo hacer es competir tras haber pasado 14 días en un sofá”, enfatizó.

Compañía indeseada

A diferencia de los otros jugadores, la kazaja Yulia Putintseva no está sola en su habitación.



La número 187 mundial publicó el video de un ratón corriendo en su habitación de hotel y tuiteó que su petición de cambio había sido rechazada debido a las estrictas medidas de cuarentena.



Reprochó a las autoridades que han elegido los hoteles, de ser responsables de la presencia de este animal.



“¡No me han puesto en el más lindo hotel como a los otros jugadores!”, escribió.

Davis, con tres sedes

La Copa Davis, que en 2019 adoptó un revolucionario formato, volverá a cambiar en 2021, jugándose en 11 días y posiblemente en dos ciudades europeas más que se unirían a Madrid, sede confirmada, anunció este lunes la ITF.



Tras una propuesta de Kosmos Tennis, el grupo dirigido por Gerard Piqué, que cambió el formato de la emblemática competición por selecciones, la ITF “aprobó la disputa de las finales en 11 días, con la edición de 2021 jugándose del 25 de noviembre al 5 de diciembre”.