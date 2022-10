Team Cali disputará frente a Caribbean la primera llave de play off de la Liga de Baloncesto

El quinteto Team Cali se alista para lo que será los play-off finales de la Liga Porfesional de Baloncesto, que comienzan esta semana.



Tras una vibrante fase regular del baloncesto profesional colombiano, se le da comienzo a las fases definitorias del campeonato que definirá quien será el nuevo campeón de la pelota naranja.



Los grupos ya quedaron definidos y sus clasificados, estando conformados de la siguiente forma:



Grupo A:

1-Titanes de Barranquilla (clasificado)

2-Caribbean Storm (clasificado)

3-Corsarios de Cartagena (clasificado)

4-Búcaros de Bucaramanga (clasificado)

5-Tigrillos de Medellín (eliminado)



Grupo B:

1- Cimarrones del Chocó (clasificado)

2- Piratas de Bogotá (clasificado)

3- Team Cali (clasificado)

4- Cóndores de Cundinamarca (clasificado)

5- Sabios de Manizales (eliminado)



En esta primera fase de los Playoffs se jugará al mejor 2 de 3 partidos. Los encuentros y las fechas se disputarán de la siguiente forma:



Titanes vs Cóndores (Primera Llave)

Búcaros vs Cimarrones (Segunda llave)

Caribbean vs Team Cali (Tercera llave)

Corsarios vs Piratas (Cuarta llave)



El Team Cali arrancará de local este jueves 3 de noviembre y luego deberá ser visitante de Caribbean los días sábado 5 y lunes 7 de este mismo mes.



En las semifinales se enfrentarán los vencedores de la llave 1 vs llave 4 y de la llave 2 en contra de la llave 3.