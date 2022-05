Team Cali derrotó a Titanes e igualó la serie semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto

Luego de que en el primer juego de las semifinales entre Titanes y Team Cali hubiera una victoria titánica de infarto, anoche los dirigidos por Guillermo Moreno se pusieron al día con las asignaturas haciendo respetar la casa ante los pentacampeones, con resultado de 85-77.



Desde el comienzo, el segundo juego emocionaba a las más de 800 personas que hicieron parte de la fiesta del baloncesto colombiano. Titanes ponía los dos primeros puntos en el marcador gracias a Ernesto Oglivie y desde ese momento, el juego no iba a perder intensidad hasta el pitazo final. Con esa alta intensidad, despliegue físico y con transiciones defensa-ataque rápidas por parte de ambos equipos, el primer cuarto terminaba a favor de Titanes 24-21.



En el segundo cuarto relució la fuerza de Team Cali desde el perímetro, moviendo el balón y demostrando lo que puede hacer el equipo de Guillermo Moreno con espacios interiores. Del mismo modo, la defensa del Team Cali actuaba con precisión y dejaba a un Soren De Luque sin espacios y errando varios tiros que marcaron el rumbo del juego y con una serie de faltas cometidas por Titanes, los caleños se iban al medio tiempo arriba con un marcador de 45-43.

Al salir del descanso, las ideas de juego para ambos entrenadores seguían siendo las mismas, sin embargo, el que se pudo imponer con esto fue el Team Cali terminando el juego con un 100% de efectividad desde la línea de libres gracias a los errores defensivos que tuvo el quinteto de Titanes el día de hoy. Ernesto Oglivie seguía siendo el hombre de trabajo en Titanes de Barranquilla para no dejar adelantar por mucho al Team Cali, pero con todo y esto se terminaría imponiendo el equipo corazón del Valle en los últimos dos cuartos para llevarse la victoria e igualar la serie semifinal.



“Hoy creo que hay que aplaudir el trabajo que hizo Team Cali, nos bajó mucho los promedios, nosotros colaboramos con 11 tiros libres fallidos y creo que en esta serie no se pueden cometer errores. Tuvimos más deficiencias defensivas, pero así es más interesante lo que nosotros podemos plantear para el juego que viene”, palabras de Tomas Diaz, entrenador de Titanes de Barranquilla.

Luego de 13 juegos, 12 de fase regular y el primer juego de la serie de semifinales, los Titanes perdieron su invicto a manos de un Team Cali que va en busca de dejar por fuera de la competencia al vigente pentacampeón del baloncesto colombiano.



El MVP del partido fue Anthony Young de Team Cali con 22 PTS, 3 REB y 3 AST para colaborar en el triunfo de su equipo. Para Titanes el jugador destacado fue el panameño Ernesto Oglivie con 22 PTS, 8 REB y 2 AST.