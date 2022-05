Team Cali derrotó a Corsarios de Cartagena y avanzó a la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto

Con un excelente cierre de partido, una buena estadística de rebotes y un gran aporte en puntos por parte de los emergentes desde la banca, el Team Cali derrotó a Corsarios de Cartagena y avanzó a la semifinal de la LPB.



Cali vivió un encuentro emocionante que se resolvió en el último cuarto, pues, aunque el dominio del partido fue mayormente paral os dirigidos por Guillermo, a excepción de unos segundos finalizando el tercer periodo, en los últimos minutos los locales lograron sacar una ventaja suficiente para liquidar las posibilidades de remontar por parte de Corsarios.



Sobre su avance a semifinales, el coach Guillermo Moreno comentó que se ha visto la evolución del equipo semestre a semestre y que la clave de su juego es la defensa. “Primero contento por la victoria porque ya hemos escalado, creo que hemos ido progresando temporada a temporada, ya por lo menos estamos en semifinal. Creo que nuestra defensa es lo que produce nuestro ataque, creo que nosotros defendemos al límite de lo que toleran los árbitros y creo que nosotros para poder ganar tenemos que sostener los partidos por debajo de 70, 75 puntos".



"Con ese marcador si nosotros sostenemos defensivamente 70 puntos, nosotros posiblemente vamos a estar dentro del partido y con las posibilidades de ganar. Es rescatable que en momentos de adversidad no perdimos la compostura”, complementó el entrenador.



Las observaciones del profesor Carlos Gil, de Corsarios de Cartagena, se dieron sobre la poca efectividad de tiro que hubo en la primera mitad del encuentro y cómo el encuentro se resolvió en los últimos minutos. “Para los dos equipos hubo una buena oposición defensiva para no tomar tiros abiertos y también tiros que no entraron. Trabajamos los tiros, pero varios no entraron y el marcador se abrió al final producto de que fallamos y ellos tomaron el contraataque”.



Adicionalmente, el coach Gil se despidió de la temporada felicitando a los equipos participantes, pues a su parecer el nivel ha subido y lo que se requiere es mayor profundidad en los banquillos que permitan una mayor rotación de las nóminas.



Team Cali se medirá frente a un invicto Titanes quien clasificó directo a Semifinales por haber sido el primer equipo de la tabla en la fase regular.



Frente a lo que puede suceder en la llave, el MVP del encuentro Delroy James declaró que será una llave difícil, pero que debe ir partido a partido. “El juego es cinco contra cinco, con un mismo balón y en igualdad de condiciones hasta que inicie el encuentro. Sabemos que va a ser duro, son un buen equipo, pero tenemos que salir con ganas e ir un partido a la vez”.