Team Cali derrotó a Caribbean Storm en la Liga Profesional de Baloncesto

Una nueva victoria sumó el Team Cali en la Liga Profesional de Baloncesto al superar este jueves 97-91 a Caribbean en la cancha del coliseo Evangelista Mora de la capital vallecaucana.

Los dirigidos por Guillermo Moreno fueron superiores durante todo el encuentro, mostrando una gran mejora en su juego partido a partido y el día de hoy el proceso rindió sus frutos. Los caleños dominaron en la pintura y retrataron la sensible defensa del quinteto isleño, quienes nunca le encontraron la vuelta.



“Estos partidos son muy bonitos para el público, pero malos para uno, porque siempre habrá momentos angustiantes y momentos que solo los jugadores deben tener las soluciones de las cosas, yo creo que ahí no vale el tiempo computable que uno pida o que haga la instrucción maravillosa”, comentó Guillermo Moreno.



“Afortunadamente nosotros tenemos un equipo interesante, un equipo que de pronto hace cosas no muy buenas y otras muy buenas y yo creo que eso fue lo que nos mantuvo vivos en este partido, a pesar de que Caribbean tuvo un repunte”, agregó el profesor.



Caribbean sigue sin levantar cabeza, sumando su segunda derrota de manera consecutiva. La dependencia excesiva de las individuales ha sido el problema principal del equipo en este compromiso, además de ser el conjunto con más pérdidas en el partido con 17 en este rubro.



Kevin Niño volvió a tener una buena noche anotadora, sumando 27 puntos para los de la Isla.



“Lamentablemente salimos muy lentos, el jugador Merchant salió muy caliente, todo lo que lanzaba entraba. Apretamos ahí a lo último, hicimos una falta ‘boba’ ahí en la mitad de la cancha, cantaron intencional, otra vez se fueron para 20, luego llegamos a 5, pero lamentablemente el tiempo no alcanzó”, declaró Stefano Steel.



John Merchant III fue el MVP del partido, con un gran trabajo en ambas zonas de la duela, además de rozar un doble-doble, promediando 28 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

La escuadra vallecaucana es cuarto en la tabla de posiciones con 10 unidades y en la próxima fecha recibirá a Búcaros.