Stephen Curry tuvo otra noche brillante en la NBA con los Golden State contra New Orleans

Golden State borró un déficit de 20 puntos para vencer el martes en la NBA a los New Orleans Pelicans con pizarra de 120-109, gracias también a una excelente labor ofensiva del astro Stephen Curry con 39 puntos.



Con el triunfo, los Warriors superaron a Minnesota en el sexto lugar de la Conferencia Oeste.



Curry anotó cinco de sus ocho triples en la segunda mitad cuando los Warriors, campeones reinantes de la NBA, cobraron vida, para aumentar sus posibilidades de evitar el torneo de ´play-in´ (discutir para entrar a los playoffs) para equipos desde el séptimo al 10mo en cada conferencia.



La estrella de Golden State, Draymond Green, y Brandon Ingram, de New Orleans, recibieron faltas técnicas dobles con 3:45 restantes en el segundo cuarto por su intercambio de palabras a raíz de la falta de Green sobre el jugador de los Pelicans, que fue elevada a flagrante.



La colisión de Green con Herbert Jones provocó más empujones, y con 14 pérdidas de balones en la irritable primera mitad, los Warriors perdían por 17 en el descanso intermedio.



Abrieron el tercer cuarto con una racha de 8-0 y redujeron el déficit a cuatro puntos antes del cuarto parcial.



"Comenzamos a jugar con algo de corazón e intensidad", dijo Green sobre la diferencia en la segunda mitad.



La bandeja invertida de Jordan Poole a principios del cuarto dio a los Warriors su primera ventaja desde el primer período, 95-94, y no volvieron a perder.



Poole anotó 13 de sus 21 puntos en el último cuarto y Klay Thompson agregó 17 para los Warriors.



Ingram lideró a los Pelicans con 26 puntos y Trey Murphy agregó 21, pero el entrenador de New Orleans, Willie Green, dijo que el deslucido comienzo del tercer cuarto de su equipo fue fatal.



Wizards sorprende a Celtics



En otro partido, las posibilidades de los Boston Celtics de superar a los Milwaukee Bucks como cabeza de serie de la Conferencia Este se vieron afectadas con una derrota por 130-111 ante los humildes Washington Wizards.



Quizás atrapados mirando hacia el choque del jueves con los Bucks, los Celtics se mostraron indiferentes en defensa, incapaces de detener a un equipo de los Wizards que carece de dos jugadores clave en Bradley Beal y Kyle Kuzma.



Kristaps Porzingis anotó 32 puntos para los Wizards y Deni Avdija agregó 25.



Jayson Tatum regresó de una ausencia de un juego para liderar a los Celtics con 28 puntos. Marcus Smart tuvo cuatro triples en la primera mitad, pero en general Boston conectó solo 11 de 44 desde el rango de tres puntos.



Los Toronto Raptors superaron al Miami Heat 62-36 en la pintura para completar una victoria por 106-92.



El camerunés Pascal Siakam anotó 26 puntos y Scottie Barnes agregó 22 y 12 asistencias, el máximo de su carrera, para los Raptors, que mantuvieron un control firme sobre un puesto en el torneo de ´play-in´, ya que el Heat no logró ganar terreno en su intento de evitar el ´play-in´.



Con Jimmy Butler fuera de juego por un dolor de cuello, el Heat perdió por segundo juego consecutivo.



Tyler Herro anotó 33 puntos y Bam Adebayo agregó 21 y 12 rebotes por Miami, que redujo el déficit a 10 puntos con menos de cuatro minutos por jugar solo para que su carga se estancara.



Dejounte Murray protagonizó tarde cuando los Atlanta Hawks superaron a los Cleveland Cavaliers 120-118.



Murray convirtió tres tiros libres para poner a los Hawks arriba 115-113 con 2:14 restantes, luego logró un robo y una canasta que llevó la ventaja a cuatro en el último minuto. Terminó con 29 puntos para liderar a los Hawks, que permanecieron empatados con Toronto en el octavo mejor récord del Este.



Atlanta resistió un esfuerzo de 44 puntos de Donovan Mitchell, quien empató el récord de franquicia de los Cavaliers de LeBron James de 10 juegos de 40 o más puntos en una temporada.



Resultados del martes en la NBA:



Washington a Boston 130-111



Toronto a Miami106-92



Memphis a Orlando 113-108



Atlanta a Cleveland 120-118



Charlotte a Oklahoma City 137-134



Golden State a New Orleans 120-109