Serena Williams asegura que la "cuenta atrás" para retirarse ha comenzado

La tenista estadounidense Serena Williams anunció este martes que la "cuenta atrás" para retirarse como profesional ha comenzado, en Instagram y en una entrevista en la revista Vogue.



"Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir movernos en una dirección distinta", señaló la ganadora de 23 títulos de Grand Slam, en un mensaje en Instagram.



"Siempre es un momento difícil cuando amas tanto algo. Dios mío, realmente disfruto del tenis. Pero ahora, la cuenta atrás ha comenzado", prosiguió la jugadora, de 40 años.



"Tengo que concentrarme en ser madre, mis metas espirituales y, finalmente, descubrir una Serena diferente, pero emocionante. Voy a disfrutar estas próximas semanas", subrayó.



La tenista ganó el último de sus 23 títulos en el Open de Australia de 2017, cuando ya estaba embarazada de su hija, Olympia.



Desde entonces no ha logrado otro trofeo que iguale el récord de 24 que ostenta la australiana Margaret Court.



Su último intento podría llegar en el US Open de Nueva York, que tendrá lugar a finales de agosto.



Williams jugó el lunes en una pista dura de tenis por primera vez en un año y medio, en el torneo WTA de Toronto.



La estadounidense se clasificó para disputar la segunda ronda de la cita canadiense tras imponerse a la española Nuria Parrizas Díaz (N.57) por 6-3 y 6-4.



Williams obtuvo así su primera victoria individual desde hace catorce meses en Roland Garros-2021, torneo en el que alcanzó la cuarta ronda.



El martes, escribió en la edición de septiembre de la revista Vogue, en la que ocupa la portada, que estaba "apartándose" del deporte después del US Open, torneo en el que ha ganado seis de sus coronas.



"Desafortunadamente, no estaba lista para Wimbledon este año", relató en Vogue. "Y no sé si estaré lista para Nueva York. Pero lo voy a intentar. Y los torneos previos serán divertidos", prosiguió.



Sobre la comparación con Court, dijo: "Sé que algunos aficionados tienen la fantasía de que podría haber igualado a Margaret (Court) en Londres, superar su récord en Nueva York y entonces, en la entrega de premios decir: '¡Hasta la vista!'. Lo entiendo. Es una buena fantasía", concedió.



"Pero no estoy buscando un momento final sobre la pista. Soy terrible con las despedidas, la peor del mundo", concluyó.