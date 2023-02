Tome nota: los horarios de la Selección Colombia Femenina en la W Revelations Cup 2023

Este martes se conocieron los horarios que tendrá la Selección Colombia Femenina en el W Revelations Cup 2023, que se disputará en México.



El conjunto cafetero se enfrentará a Costa Rica, Nigeria y la anfitriona México, en tres compromisos que servirán como preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.



Los juegos de la tricolor se disputarán de la siguiente manera:



Miércoles 15 de febrero

Costa Rica vs. Colombia

Hora: 2:00 p.m.

Estadio León.



Sábado 18 de febrero

Colombia vs. Nigeria

Hora: 2:00 p.m.

Estadio León.



Martes 21 de febrero

México vs. Colombia

Hora: 9:00 p.m.

Estadio León.