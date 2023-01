Suramericano Sub 20: Selección Colombia busca ante Uruguay su primer triunfo en el hexagonal final

Este martes (8:00 p.m.) comienza el camino hacia el Mundial de Indonesia Sub20. La Selección Colombia se estrena en el hexagonal final frente a la favorita Uruguay, en la cancha del estadio El Campín de Bogotá.



Los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas llegan a la fase definitiva del Suramericano con aire en la camiseta, luego de lo que fue su buen desempeño en la primera ronda disputada en la ciudad de Cali.



El invicto hasta el momento, con dos victorias y dos empates en la fase de grupos, llena de motivación a los integrantes de la ‘tricolor’, que ahora solo tienen en la mente el título del certamen continental.



Una de las novedades para enfrentar este martes a Uruguay es el retorno del capitán Gustavo Puerta.



Ausente en el último juego de la fase de grupos ante la Argentina por acumulación de cartulinas amarillas, el nacido en La Victoria, Valle del Cauca, llega con motivación extra luego de ser fichado por el Bayer Leverkusen.



Sin embargo, no todo es positivo en el equipo ‘cafetero’, pues para el juego ante los uruguayos no estará disponible el mediocampista ofensivo Daniel Luna.



El futbolista del Deportivo Cali sufrió una lesión de la que no se ha recuperado, y además deberá viajar a España para tramitar el permiso de trabajo con su nuevo equipo, el Mallorca.

La definición, punto para mejorar

Un aspecto que se le ha criticado al equipo colombiano es la mala toma de decisión en el último cuarto de cancha.



Las esperanzas estuvieron en Jhon Jáder Durán, quien no pudo estar en el certamen por su fichaje al Aston Villa, su ausencia se ha notado por la falta de definición en el arco contrario.



El máximo artillero de Colombia en el certamen continental es el extremo de Millonarios Óscar Cortés. Con dos anotaciones, se hizo notar en el duelo frente a los peruanos siendo la gran figura en la remontada del encuentro.

Uruguay, un rival de respeto

La Selección uruguaya no será un rival sencillo para Colombia. El conjunto charrúa cerró su participación en la fase de grupos como el mejor equipo del Suramericano Sub20, por encima de la siempre complicada Brasil.



Diez de 12 puntos ganados y 11 goles a favor contra solo 2 tantos encajados los hacen favoritos en este hexagonal final, no solo para quedarse con uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia, sino para ganar el certamen.



Tres del top cinco de goleadores del torneo son uruguayos. Fabricio Díaz, Luciano Rodríguez y la estrella del equipo, Álvaro Rodríguez, suman de a tres goles cada uno. De ahí se explica el porqué su poderío ofensivo.



El compromiso está pactado para las 8:00 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá.