Siguen los elogios para Selección Colombia Sub-17 Femenina que conquistó al mundo

A la Selección Colombia que logró el subtítulo en el Mundial Sub 17 femenino de la India, le siguen lloviendo elogios.



Desde la Fifa, el ente que maneja el fútbol en el mundo, hasta jugadoras colombianas que militan en el exterior, han reconocido la histórica actuación del onceno dirigido por Carlos Paniagua.



“Bien hecho, Colombia”, escribió en redes sociales la Fifa, acompañando el texto con una foto del equipo formado, luciendo la medalla de plata en el Mundial.



Jugadoras que pasaron por el combinado nacional de mayores también aplaudieron la gesta de las Sub 17.



“Cuando se den cuenta y vivan en primera persona lo que han logrado fuera de la cancha, el impacto que han tenido en nuestra sociedad (sobretodo en nuestra niñez), se sentirán aún más orgullosas de lo que deben estar hoy en día. Simplemente gracias, son históricas y maravillosas”, dijo la bogotana Natalia Gaitán, quien juega en Tigres de México.



Isabella Echeverri, defensa colombiana de Monterrey de México, también destacó al grupo que llegó a la final en la India.



“Mi gente de twitter, les dejo una reflexión: en conclusión, ganó Colombia mucho más que un Mundial”, dijo Echeverri.

Agregó que “Mi gran deseo es que Colombia entera se abrace, por el fútbol, por sus mujeres, por tantas niñas que hoy ven en el fútbol un futuro”.



Para Carolina Arias, de la Selección de mayores y capitana del Deportivo Cali, “el equipo nunca bajó los brazos, estas niñas escribieron su propio legado y alcanzaron un hecho histórico que le brindó alegría a todo un país”.

Otro incentivo

De parte de la Federación Colombiana de Fútbol y del ministerio de Deporte hay garantizado un monto para cada jugadora, lo mismo que de BetPlay, que es la empresa que patrocina la Liga colombiana.



La buena noticia para las 21 jugadores y cuerpo técnico es que este lunes apareció otra importante entidad, Bancolombia, con la promesa de reconocerles el histórico segundo lugar en la Copa Mundo Sub 17.



Otras empresas, de manera silenciosa, se han ido sumando a los incentivos económicos para unas jugadoras que dejaron en alto el nombre de Colombia en el concierto internacional.



Sin embargo, a las dirigidas por Carlos Paniagua no las mueve el dinero, sino el amor y el respeto por la camiseta nacional, como lo demostraron en la India.



“Linda no juega por dinero, y ninguna de las niñas de la Selección. Ellas juegan porque les gusta, por amor propio y por respeto al país”, dijo Herlinda Alegría, madre de la figura de Colombia en el Mundial Sub 17.



Las jugadoras se ganaron el respeto del mundo del fútbol y con lo hecho en el certamen orbital que terminó el domingo en la India, al fútbol femenino colombiano ya lo miran con otros ojos en el exterior.

En detalle

Diez jugadoras del Valle hacen parte del equipo nacional que hizo historia al quedar segundo en el Mundial Sub 17.



Estas jugadoras tendrán un corto descanso y después reforzarán a la Selección Valle en un torneo nacional en Bogotá.



Las otras futbolistas se sumarán a sus respectivos clubes, aunque muchas de ellas ya tienen pedido para cambiar de equipo el año próximo.



El siguiente compromiso en mundiales del fútbol femenino de Colombia será el próximo año con el que harán Australia y Nueva Zelanda.