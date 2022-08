Selección Colombia Sub 20 tuvo decorosa despedida del Mundial Sub 20 femenino

Colombia no pudo lograr la hazaña de batir al siempre favorito Brasil para instalarse en las semifinales del Mundial Sub 20 femenino, y terminó despidiéndose del torneo que se juega en Costa Rica al caer anoche 1-0.



La única anotación del encuentro la consiguió Tarciane, de tiro penal, a los 25 minutos de juego.



Aunque no se logró el objetivo, lo hecho por las damas colombianas fue bueno, ya que en primera fase vencieron a la poderosa Alemania, además terminaron primeras del Grupo B, y cerraron anoche jugándole mano a mano a un equipo que siempre es favorito para pelear títulos.

En el primer tiempo Brasil fue superior a Colombia. Manejó el balón, atacó por las bandas y generó varias opciones en el arco de Natalia Giraldo, que fue la más destacada en esa etapa inicial del equipo cafetero.



A los 8 minutos la portera colombiana ahogó el grito de gol ante un remate de Aline, quien estaba sola en el segundo palo.



De esa jugada nació una buena posibilidad para Colombia, porque la salida desde atrás fue rápida, el balón le quedó a Gisela Robledo, pero en el momento de rematar, a la delantera vallecaucana le faltó potencia.

A los 17 minutos Natalia Giraldo volvió a salvar a Colombia ante un zurdazo de Bruninha, y a los 22 se presentó el penal por falta de Ángela Barón sobre Analuyza.



Al cobro fue Tarciane, quien logró milagrosamente el 1-0 desde el punto penal, porque su remate por poco lo ataja Natalia Giraldo.



Colombia intentó reaccionar, pero no pudo porque Brasil copó todo el terreno de juego, buscando repetidamente el arco nacional.



Arriesgó Colombia

Para el segundo tiempo el técnico Carlos Paniagua ordenó el ingreso de la delantera Íngrid Guerra por la mediocampista Liced Serna.

La idea era atacar más, preocupar más al onceno brasileño porque además de Íngrid, se mantenían arriba Gisela Robledo, Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez.



Y por momentos se vio más decisión de Colombia para ir al frente, pero las atacantes cafeteras se encontraron con una zona defensiva brasileña bien parada, que dominó su sector y que siempre alejó el balón de los predios de Barbieri.



Sin embargo, a los 54 minutos por poco Linda Caicedo sorprende a la portera brasileña con un centro que se fue cerrando, y que por poco se mete por el segundo palo.



Y a los 57 Gisela Robledo sacó un remate que pasó muy cerca del segundo palo brasileño.



Brasil también se acercó y tuvo para aumentar la cuenta, incluso con un gol anulado a Rafa Levis promediando el periodo complementario.

Y a los 75 minutos Natalia Giraldo salvó ante remate de Dudinha desde zona izquierda.



Colombia presionó en los últimos minutos, pero no le alcanzó para llegar al empate y forzar la prórroga en el estadio Nacional de San José.



El onceno nacional se despidió con decoro del Mundial Sub 20, demostrando los enormes progresos del fútbol femenino en Colombia y mandando un mensaje esperanzador para futuros torneos internacionales.

Así formó Colombia ante Brasil: