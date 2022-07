Selección Colombia: la dupla Usme-Linda que generó chispa frente a Paraguay

No es la primera vez que juegan juntas. Ya se conocían. Catalina Usme y Linda Caicedo ya habían compartido en una cancha de fútbol cuando pertenecieron al América de Cali femenino campeón de 2019. Este viernes, las dos jugadoras Vallecaucanas dieron un ‘show’ de fútbol por el estreno de la Copa América Femenina.



Muchos desde las tribunas quedaron asombrados con las paredes que daban Usme y Caicedo. “Que calidad la de esas dos” se escuchaba en los hinchas de de la ‘Tricolor’ que veían el estreno de Colombia en el Sanfernandino.



Las fintas y velocidad de Linda, junto con la pausa y la precisión de ‘Cata’, le dieron el poder en el ataque a La Selección para que Daniela Montoya y Mayra Ramírez se vistieran de goleadoras en noche de ‘gala’.



Linda no negó una gota de sudor en el partido. Usme, por su parte, no paro de dar gritos de liderazgo en esta selección.



“Vamos, Linda” se escuchaba cada vez que regateaba con talento a las defensoras paraguayas.



“Cata, Cata” se gritó en el segundo gol luego de que la 11 colombiana metiera un centro como con la mano para el gol de Mayra.



Su firma de talento llegó en el segundo tiempo, cuando estas dos jugadoras conectaron con gran calidad para el tercer gol de la noche de este viernes.



Desafortunadamente, Linda tuvo que salir por lesión. Pero se espera que en esta Copa América se siga viendo esta dupla, que le salió bien al profesor Nelson Abadía luego del voto de confianza a la delantera del Deportivo Cali.