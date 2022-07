Selección Colombia femenina se perfila como favorita para ganar la Copa América

La Copa América se volverá una realidad este viernes 8 de julio. Será la primera vez que se realizará en Colombia. Como siempre, la selección anfitriona carga con el peso de poder soñar con el título y hacer ‘respetar la casa’.



Esta será la novena edición de este torneo en la historia del fútbol femenino suramericano. Las más ganadoras han sido las brasileñas con 7 títulos alcanzados. La única que ha podido vencer la hegemonía de Brasil fueron las argentinas al coronarse campeonas en el 2006.



Por su parte, la Selección Colombia acumula dos subcampeonatos (2010 y 2014), un tercer puesto (2003) y un cuarto lugar (2018).



Sin embargo, ahora son otros tiempos. La ‘Tricolor’ jugará en casa y con una actualidad del fútbol femenino más avanzado a nivel nacional. Existe la Liga local, buenas participaciones en Copa Libertadores y un buen número de talentosas en el fútbol internacional.



El País presenta la siguiente radiografía de la Selección Colombia para esta Copa América 2022.



¿Para lo que está Colombia?

La última participación de Colombia en este torneo suramericano fue en 2018, cuando consiguió el cuarto lugar en Chile. Catalina Usme fue la goleadora del torneo con 9 tantos. Ahora, las cafeteras esperan tener un buen torneo en casa.



“Colombia siempre está para grandes cosas. Tenemos procesos muy importantes. Yo creo que Colombia está para ser protagonista. Para mi concepto estará en los dos primeros lugares”, analizó Felipe Taborda, extécnico de la Selección Colombia femenina.



“En esta Copa América está para pelear título. La experiencia de este grupo de jugadoras muestran un muy buen ritmo en competencia. Este equipo tiene para pelear el cupo al los Juegos Olímpicos y al Mundial”, dijo Jhon Álbert Ortíz, técnico del Deportivo Cali.



Por otro lado, Carmen Rodallega, exjugadora de la Selección Colombia, asegura que esta Colombia deberá ser campeona.



“Estamos para ganar la Copa América. Jugamos en casa y el público será un factor importante para competir por el título. Soñamos que Colombia alcance clasificar a los Olímpicos y al Mundial y de esta manera tener un fútbol competitivo nacional en las diferentes categorías femeninas”.



Los favortios al título

“Brasil siempre será favorita al título. Sin embargo, Argentina y Chile serán rivales fuertes por la últimas actuaciones que han tenido al pelear por los cupos a Juegos Olímpicos y al Mundial. Siempre he creído mucho en una Venezuela que tiene jugadoras muy buenas, nunca lo descarto”, comentó Taborda.



“Sin duda alguna, Brasil siempre será favorita. Pero insisto en que nosotras podemos pelear por ese título, estamos en casa y este es un buen grupo de jugadoras”, expresó Carmen Rodallega.



Las claves para la Copa

El grupo de Nelson Abadía debutará el viernes a las 7: 00 p.m contra la selección paraguaya. Colombia comparte el Grupo A con Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. En el B están Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela. La ‘Tricolor’ deberá clasificar de primera para no encontrarse con una Brasil en las semifinales.



“Aquí lo más importante es poder tener un grupo con armonía. Este grupo ha tenido muchas fisuras y muchos problemas, pero si se logra que haya una unión de las jugadoras podremos alcanzar los buenos resultados, así como lo hicimos en 2014. Colombia tiene que volver al lugar que debe estar. Por el bien del fútbol femenino colombiano tenemos que volver a unos Olímpicos y a un Mundial”, aseguró Felipe Taborda.



Colombia tiene en su lista de convocadas un grupo armado por jugadoras de la Liga local y del fútbol del exterior. Es un equipo que se ha mantenido en la alta competencia para este torneo.



“Tenemos que aprovechar la localía. Además, debemos gestionar de buena manera la nómina para cada partido y ser inteligentes para aprovechar cada escenario y que no nos juegue en contra”, dijo John Álber Ortíz, quien fue finalista de Liga con el Deportivo Cali.



“Las claves para una buena participación es ganar todos los partidos en la fase de grupos. Solo podemos sumar de a tres. Por último, un factor muy importante es que la gente vaya a los estadios y apoye a la Selección. No se pueden perder de la fiesta del fútbol”. señaló Carmen Rodallega.



De esta manera, Colombia se estrenará en el Pascual Guerrero con el objetivo de ganar el primer partido, y así encaminar el sueño al título e ir cumpliendo paso a paso los objetivos de meterse a Olímpicos y al Mundial.



Lista la boletería

Las boleterías se podrán adquirir solo a través de la página web de Tu Boleta: www.tuboleta.com. Estos son los valores de cada boleta para ingresar a los partidos que se realizarán en el Pascual Guerrero.

Oriental, norte y sur: $24.000 por jornada (doblete de partidos), Occidental: $40.000 por jornada (doblete de partidos).

Por último, los espectadores tendrán la oportunidad de adquirir abonos para los 10 partidos en Cali: Oriental, norte y sur: $122.400 y Occidental: $ 204.000.



Datos

Las selecciones de Paraguay y Chile ya se encuentran en la ciudad de Cali. Hoy arribarán a la capital del Valle los conjuntos de Ecuador y de Bolivia.



Catalina Usme fue la última goleadora de la edición 2018. También fue la máxima artillera del torneo local.



La Selección Colombia volverá a tener una competencia internacional sin la presencia de Natalia Gaitán, Isabela Echverri, Yoreli Rincón y Vanessa Córdoba, lo que ha causado de nuevo una polémica.