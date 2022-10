Selección Colombia Femenina derrotó a Paraguay en juego amistoso disputado en Cali

La Selección Colombia volvió a ratificar su poderío en Suramérica al vencer a Paraguay 1-0 con gol de Ivonne Chacón, en el primero de los dos juegos amistosos entre estos dos equipos.



El juego que hace parte de la preparación de las colombianas de cara al Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023 sirvió para darle fútbol a varias jugadoras que no venían teniendo oportunidad.



Una gran ausente para este amistoso fue la goleadora Catalina Usme, quien no pudo hacer parte de estos juegos porque se encuentra con el América de Cali femenino en Ecuador, preparando lo que será la Copa Libertadores.



Igualmente, tampoco pudieron estar con el conjunto tricolor la lateral derecha Carolina Arias, pues se encuentra con el Deportivo Cali en territorio ecuatoriano también alistando su debut en la Libertadores, y las figuras Gabriela Rodríguez y Linda Caicedo, quienes están en la India con la Selección Sub17 en el Mundial de la categoría.



En la etapa inicial fue el combinado ‘cafetero’ el que comenzó dominando el juego. De la mano de Santos como la generadora de fútbol ofensivo, las dirigidas por Nelson Abadía atacaron al combinado paraguayo.



Por momentos la Selección Paraguay llegó a predios defendidos por la golera Sandra Sepúlveda, pero afortunadamente para las nuestras la exgolera del Deportivo Cali estuvo segura en la portería y también aportó con su experiencia para organizar la zona defensiva.



La anotación para Colombia en el primer tiempo llegó al minuto 32 del compromiso gracias a una genialidad de la delantera Ivonne Chacón, quien recibió un pase largo desde el área colombiana, eludió a su marcador y frente a la golera paraguaya englobó esa pelota para marcar un golazo y abrir el partido.



En la etapa complementaria no hubo muchos cambios en la intención de juego. Colombia seguía atacando y Paraguay se defendía y en algunas acciones de contra buscaba inquietar el arco defendido por Sandra Sepúlveda.



Sin embargo, con el pasar de los minutos se notó en Colombia la ausencia de las referentes en ataque como Catalina Usme y Linda Caicedo.



Con el ingreso de Mayra Ramírez y Marcela Restrepo, esta última que hacía rato no era convocada, el equipo colombiano mejoró en ataque, pero faltaba la puntería para aumentar en el marcador.



A pesar de que Colombia tuvo las mejores acciones de gol, el partido terminó con el 1-0 a favor de las ‘cafeteras’.



El próximo juego entre estas dos selecciones será el martes 11 a las 7:30 p.m., en el estadio Pascual Guerrero.