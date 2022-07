Selección Colombia: El balón es feliz con Linda Caicedo en la Copa América Femenina

La sonrisa, la soltura, la rebeldía de sus piernas, el balón que juega entre sus botines y le hace caso a cada indicación de sus pies. Linda Caicedo juega y el verbo toma otra dimensión. Ella se divierte mientras sus seguidores la disfrutan en la absoluta, pero también en la selección sub 17.



Es que la crack colombiana apenas cumplió sus 17 en el mes de febrero. Después de la Conmebol Copa América le quedarán por delante nada menos que dos Mundiales juveniles, en India y Costa Rica. Un talento sin edad.



Ante Ecuador pudo plasmar en la red lo que generó en los cuatro partidos de las anfitrionas en esta Copa América Femenina 2022, en las que clasificaron como punteras del Grupo A y con puntaje ideal (12 de 12), luego de cerrar su participación con un contundente triunfo 4-0 sobre Chile, el miércoles pasado.



Colombia la necesitaba y ella, a puro regate, respondió con un gol fundamental para los anhelos de su equipo contra las ecuatorianas.

Prodigio caleño

Linda Lizeth Caicedo Alegría nació en Cali y allí comenzó a mostrar sus dotes con el balón en los pies, cuando apenas tenía cinco años. No tardaron demasiado en descubrir a la niña que descollaba con su talento en el club Real Juanchito de Villagorgona, en el Valle del Cauca. Un inicio jugando con varones, una pasión que no heredó de sus padres, Herlinda Alegría y Mauricio Caicedo, ya que –según cuenta ella– ninguno jugó al fútbol, pero la apoyaron en su sueño, que siempre estuvo claro.



La vallecaucana pasó del Club Deportivo Atlas CP y la selección del Valle directo al fútbol grande, para debutar con la casaca del América de Cali, a sus jóvenes 14 años. Allí estaba Catalina Usme, su referente, y ahora nuevamente compañera, pero en la Selección Colombia.



En su debut con las ‘escarlatas’ convirtió un gol ante el Cortuluá. En realidad, la palabra de tres letras le queda chica, porque fue una excelente definición, la primera de muchas en el fútbol grande.



Aquel día comenzaron a llamarla ‘La Neymar’, por sus regates, su alegría al pisar el césped y sus gestos técnicos de calidad. Aquel torneo la tuvo como máxima anotadora, con siete celebraciones (uno en el partido de ida de la final) y el título.



Tras ese exitoso 2019, Linda cambió de camiseta y, ya en el Deportivo Cali, volvió a ser campeona en el 2021. Y cumplió el sueño de jugar su primera Copa Libertadores Femenina.

Con la Selección

Este 2022 fue su año de brillar con los colores cafeteros, una camiseta que le cae a la perfección. Primero, a poco de cumplir los 17, fue pieza fundamental para que Colombia se clasificara a la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la Fifa, que se realizará en India en octubre.



Se perdió la Conmebol Femenina Sub 20 por una lesión, pero su equipo logró el pasaje a la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la Fifa, que será en Costa Rica en agosto y podría tenerla nuevamente en sus filas.



La Copa América Femenina, ya con la absoluta, es un paso más en una carrera meteórica que no parece tener límites. Su frescura, sus movimientos armoniosos, su desfachatez para llevarse el balón ante jugadoras que la doblan en edad, su seguridad para enfrentar a cualquier rival es siempre la misma.



“Para ser tan joven, y está en proceso de aprendizaje, parece que tuviera más años, porque entiende muy bien el juego. Cuando tiene que ser colectiva también lo hace de la mejor forma. Es para nosotros un placer y un orgullo que Linda Caicedo sea colombiana”, dijo nada menos que Faustino Asprilla, exmundialista con la Selección Colombia de mayores.



El ‘Tino’, inclusive, se atrevió a compararse con la talentosa Linda. “Sí, cuando yo la veo, tiene como la misma personalidad. La veo a ella y me veo a mí cuando iba y encaraba, pa’l frente, a la portería. Tenía la portería en la cabeza, no tenía miedo de tirar una gambeta, de tirar cosas atrevidas. Hay futbolistas que no saben hacerlo, no pueden, no les gusta o les da miedo. Pero ella no, ella está por encima del bien y del mal. Eso es lo que me gusta”, afirmó el exjugador y ahora analista de fútbol.



Linda, por su parte, no se quedó solo con el elogio, sino que le agradeció a Asprilla y le respondió: “Me acuerdo cuando veía ‘La Selección’, la novela, y salía el viejo ‘Tino’. Lo admiro mucho, la verdad. Es un jugador con muchísima velocidad y siempre veo videos de él”.

Un susto

El miércoles pasado, luego de hacer un gran partido contra las chilenas en el estadio Centenario de Armenia, Linda fue sustituida por el técnico Nelson Abadía en el minuto 83 del partido, dándole ingreso a Gabriela Rodríguez.



Segundos después, la juvenil jugadora se desvaneció y fue atendida en una ambulancia en el estadio de Armenia, pero el episodio, afortunadamente, no pasó de ser un susto.



“Linda tuvo una descompensación luego del cambio, pero ya está bien, está estable; o sea que nada grave, ella está bien”, explicó el técnico Abadía para tranquilidad de todos.



Añadió el entrenador que “el cambio se dio en el momento justo. Linda venía haciendo un partido muy bueno, por momentos brillante y ella estaba bien físicamente”.



La jugadora se encuentra ahora concentrada en la ciudad de Bucaramanga al lado de sus compañeras, para afrontar este lunes el partido por las semifinales de la Copa América Femenina contra el seleccionado de Argentina, que clasificó el jueves pasado tras dejar en el camino al combinado de Venezuela.



“Creo que estamos haciendo bien las cosas. El equipo ha jugado como nos gusta y esperamos seguir así para llegar más lejos”, decía Linda hace poco al referirse a la Selección Colombia en la Copa América Femenina.

Y lejos ya llegó el equipo. Pero sigue soñando. Desea estar en la final del certamen, para lo cual deberá derrotar este lunes a Argentina, con Linda Caicedo inspirada y recuperada para seguir divirtiéndose con la pelota. Y divirtiéndonos.