"Sacado de contexto": La FCF confirmó que si habrán premios para la Selección femenina Sub 17

Horas de polémicas se han vivido desde este viernes cuando el presidente de la FCF, Ramón Jesurun, dijo que la Selección Femenina Sub 17 no tendrá premios por el Mundial de la India ya que son jugadoras "amateurs".



Fueron unas fuertes declaraciones a horas previas a un partido muy importante contra Tanzania. Ante estas palabras del presidente, las redes sociales se llenaron de revuelo.



Colombia consiguió el paso a las semifinales del Mundial Sub 17 tras derrotar 3-0 a Tanzania en una gran demostración de buen fútbol. Esto aún más desencadenó la polémica en redes por expertos del fútbol colombiano.



Ante esto, Álvaro González le entregó unas declaraciones a El Tiempo con el objetivo de aclarar lo que había pasado.



“Sí, Habrá un premio. Ya estaba ofrecido desde nuestro arribo a este Mundial. La oferta que seguramente será justa y necesaria la definirá el Comité ejecutivo en nuestra próxima reunión”, dijo desde India Álvaro González, el delegado de Colombia, presidente de Difútbol y segundo vicepresidente de la Federación.



González, a defensa de Jesurun, dijo que al presidente de la FCF lo habían "sacado de contexto". El directivo confirmó que si habrán.



“Estoy seguro que lo mismo piensa nuestro Presidente Jesurún. Y lo digo porque lo conozco de muchísimos años atrás y sé que así lo considera. Respaldo total”, sentenció el dirigente.



Por último, La Federación Colombiana de Fútbol, no dejó pasar más tiempo y entregó un comunicado oficial con respecto a los premios de la Selección Colombia Femenina Sub 17 que logró un objetivo histórico al llegar a las semifinales.

"La Federación Colombiana de Fútbol – FCF, se permite informar lo siguiente:



1. La normatividad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA establece que las categorías sub 17 y sub 20 no son absolutas o mayores.



2. El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina en su artículo 47 y numerales subsiguientes la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres.



3. Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022".