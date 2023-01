¿Razones suficientes? Héctor Cárdenas habló sobre la ausencia de Tomás Ángel del Suramericano

La Selección Colombia Sub 20 entró en polémicas esta semana tras conocerse la lista de convocados para el Suramericano a disputarse en el país cafetero. La ausencia del delantero del proceso Tomás Ángel ha generado revuelo y el DT de la 'Tricolor', Héctor Cárdenas, dio explicaciones sobre este tema.



El entrenador vallecaucano habló ante los medios de comunicación este viernes en lo que fue la rueda de prensa previa a esta competencia. Cárdenas fue cuestionado sobre Tomás Ángel y esto fue lo que dijo:



“Creo que las decisiones pasan por la valoración que hacemos a lo largo del tiempo, de la preparación que tenemos, de las diferentes convocatorias, de la actualidad que es uno de los parámetros importantes para la escogencia de nuestros deportistas. Al final son 23 los que nos van a representar, todos con las mismas posibilidades de estar, decidimos que eran los más cercanos y nos generaban más oportunidades y la versatilidad que el equipo necesita y por eso se tomó la decisión”.



Por otro lado, el DT del seleccionado nacional se refirió a las razones específicas por las cuales el goleador de su proceso no fue convocado para el Suramericano en casa, según él, el delantero del Atlético Nacional "no presentaba continuidad".



“Son una de las variables, por eso hablo que hay diversas variables al momento que escoges. Analizamos su actualidad, su presente. En esta convocatoria tenemos a Miguel Monsalve, que fue el único que tuvo la oportunidad de estar en la final del torneo local, eso habla mucho de la participación y lo que valoramos, que es el no solo poder actuar en la selección, sino en sus equipos”, dijo Cárdenas.



Por último, el entrenador vallecaucano destacó las cualidades del delantero paisa. Sin embargo, aún así, no lo tuvo en cuenta.



“Al igual que todos los 198 jugadores que fueron considerados y de los cuales 75 tuvieron la oportunidad de estar acá, tenían la misma posibilidad de estar o no en el campeonato. En Tomás lo estadístico es importante, a lo largo de la preparación marcó siete goles, es de destacar pero que no solo pasa por eso, hay otras estadísticas que pueden arrojar otros argumentos”.