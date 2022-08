"Queríamos llegar más lejos": Natalia Giraldo tras eliminación de Colombia del Mundial Sub 20 femenino

La Selección Colombia femenina Sub 20 cayó este sábado ante la fuerte Brasil por los cuartos de final del Mundial que se realiza en Costa Rica.



Luego de no lograr la hazaña de batir al favorito Brasil para instalarse en las semifinales del Mundial Sub 20 femenino, la arquera colombiana habló sobre el desempeño de la Selección y los objetivos que tenían en esta competición.



A pesar de haber sido una de las jugadoras destacadas del partido, Natalia mostró su tristeza por el resultado que las dejó por fuera del camino por la final de la Copa Mundial. Sobre el desempeño del equipo colombiano, Giraldo recalcó que, aunque por momentos las brasileñas fueron superiores, fue un partido que la Selección Colombia luchó hasta el final.



"Todo el partido fue parejo, el gol vino por un penal. En algún momento fueron superiores y lo contrarrestamos, todo el partido estuvimos concentradas", indicó Giraldo en diálogo con la transmisión oficial de la competición



​La arquera del equipo que es dirigido por el técnico Carlos Paniagua destacó las cualidades del cuadro de Brasil y de qué pasó con las colombianas que, a pesar de los intentos, no lograron darle vuelta al marcador.



"Brasil es un equipo muy fuerte, corta las jugadas, no nos salían las jugadas. Hicimos un buen trabajo", manifestó.



Pero sus opiniones sobre el desempeño del cuadro tricolor no quedaron hasta ahí y Natalia fue enfática en que, a pesar de quedar eliminadas del Mundial Femenino Sub 20, el objetivo de las futbolistas colombianas es "seguir creciendo".



"Queríamos llegar más lejos, el objetivo era la final, queremos seguir creciendo", precisó la arquera colombiana.



​El onceno nacional se despidió con decoro del Mundial Sub 20, demostrando los enormes progresos del fútbol femenino en Colombia y mandando un mensaje esperanzador para futuros torneos internacionales.