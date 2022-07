"Queremos Liga femenina": el grito de los hinchas de Colombia en el Pascual Guerrero

Un buen debut para Colombia en la Copa América realizada en casa. La ‘Tricolor’ se lució con una buena demostración de fútbol ante Paraguay por el Grupo A del torneo.



En las tribunas estaba la presencia de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Los caleños le gritaron en gran parte del segundo tiempo: “Queremos Liga Femenina”.



Y este es debido a que el jueves se conoció la noticia que no se realizará un segundo semestre de la Liga femenina en Colombia.



Los actos de protesta ante esto se vio desde el inicio del partido cuando el once titular alzó las manos en el himno nacional, reclamando que se le cumplieran los derechos de tener un fútbol en competencia constante.



En el cuarto gol de Colombia, el primero de Manuela Vanegas, el público caleño se alzó y gritó: “Liga femenina” en apoyo a las jugadoras que hacen parte del balompié nacional.



Hasta el momento se conoció que se iba hacer un esfuerzo para que hubiese un torneo competitivo, pero no daría las mismas garantías a la Liga profesional. Por ahora, Colombia ganó con buen fútbol, y no tiene liga para el segundo semestre.