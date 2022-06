Quedaron definidos los horarios y precios de boletería para la Copa América femenina, en Cali

La Conmebol definió los horarios y precios de boletería para el público que desee asistir a los compromisos de la Copa América femenina, que comienza el próximo 8 de julio y tendrá a Cali como la sede de la Selección Colombia.



La programación de los compromisos correspondientes a la fase de grupos en el estadio Pascual Guerrero quedaron de la siguiente manera:



8 de julio

Bolivia vs. Ecuador (4:00 p. m.)

Colombia vs. Paraguay (7:00 p.m.)



11 de julio

Paraguay vs. Chile (4:00 p. m.)

Bolivia vs. Colombia (7:00 p.m.)



14 de julio

Paraguay vs. Bolivia (4:00 p.m.)

Chile vs. Ecuador (7:00 p. m.)



17 de julio

Chile vs. Bolivia (4:00 p.m.)

Ecuador vs. Colombia (7:00 p.m.)



20 de julio

Ecuador vs. Paraguay (7:00 p.m.)



Igualmente, estos son los precios de boletería tanto de abonos como de tiqute suelto para los juegos:



Abono 6 partidos Cali Primera fase (15% descuento)

OCCIDENTAL 1ER PISO: $204.000

OCCIDENTAL 2DO PISO: $204.000

OCCIDENTAL 3ER PISO: $204.000

ORIENTAL 1ER PISO: $122.400

ORIENTAL 2DO PISO: $122.400

NORTE 1ER PISO: $122.400

NORTE 2DO PISO: $122.400

SUR 1ER PISO: $122.400

SUR 2DO PISO: $122.400



Boleta suelta Cali Primera fase:

OCCIDENTAL 1ER PISO: $40.000

OCCIDENTAL 2DO PISO: $40.000

OCCIDENTAL 3ER PISO: $40.000

ORIENTAL 1ER PISO: $24.000

ORIENTAL 2DO PISO: $24.000

NORTE 1ER PISO: $24.000

NORTE 2DO PISO: $24.000

SUR 1ER PISO: $24.000

SUR 2DO PISO: $24.000