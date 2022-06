¿Por qué Lorenzo?: Las razones de haberlo escogido como nuevo técnico de la Selección Colombia

Aunque el nombre del argentino Néstor Lorenzo siempre estuvo en carpeta, llamó la atención su intempestivo nombramiento. Y, con mayor razón, cuando el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, había afirmado que los directivos se tomarían un buen tiempo, aunque no hasta el Mundial de Catar —que se realizará entre noviembre y diciembre—, para encontrar el reemplazo del técnico Reinaldo Rueda en el banco de la Selección Colombia.



Además de ello, Lorenzo tiene actualmente contrato con el Melgar del fútbol peruano, con el que hace una gran campaña en la liga de ese país a pocas fechas de conocerse el campeón, y en la Copa Suramericana, en la que se verá las caras con el Deportivo Cali el 29 de este mes, en Palmaseca, y el 6 de julio, en territorio inca, por los octavos de final.



Lorenzo, adicionalmente, fue asistente de José Pékerman durante 7 años en el banco de Colombia y la pregunta que surge es por qué no se nombró antes al estratega argentino de 56 años, dándoles la opción al portugués Carlos Queiroz y el vallecaucano Reinaldo Rueda. ¿Se perdió tiempo valioso si la apuesta terminaría siendo Lorenzo tras la salida de Pékerman en el 2018?



Las razones

“Esta no es una decisión apresurada, es consultada con todo el comité ejecutivo. Es una decisión que tiene una lógica y responde a las características del entrenador, una persona con manejo de selecciones, con liderazgo, a la que le fue muy bien en la Selección, y es muy querido por los jugadores, además de las capacidades técnicas que tiene”, expuso el presidente de la Dimayor y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Fernando Jaramillo.



Para el dirigente, era necesario tener pronto al sucesor de Rueda en el banco, porque en marzo del próximo año comienza el clasificatorio para el Mundial que se realizará en el 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.



“Estamos seguros de que hemos hecho lo posible para tomar una buena decisión”, argumentó Jaramillo.



Carlos Valdés, exjugador de la Selección Colombia que estuvo en el Mundial de Brasil 2014 bajo el mando de Pékerman y Lorenzo, y hoy analista de Espn, expone que ha sido muy crítico de los directivos de la Federación, pero “en esta acertaron”.



“Sé que el hincha colombiano piensa hoy más de manera emocional y esperaba un nombre de mayor peso, pero Lorenzo conoce cómo se manejan las selecciones, conoce a los jugadores nuestros, ejerce un liderazgo ejemplar ante futbolistas para generarles credibilidad e inspiración, y estoy seguro de que a los que ya han trabajado con él y pueden tener la oportunidad de un nuevo llamado, se les va a renovar el espíritu competitivo”, argumenta Valdés.



“Me sorprendió”

Otro jugador que estuvo con Lorenzo —en el proceso clasificatorio, porque a última hora lo dejaron por fuera de Brasil 2014— es Macnelly Torres.



El exvolante internacional valora que el nuevo seleccionador de Colombia sea un hombre de carácter, que debió aprender mucho al lado de Pékerman y tenga buena comunicación con los jugadores, pero admite que su nombramiento fue sorpresivo.



“Creo que su llegada es un paso atrás, independientemente de lo que pase después de que venga. Es una decisión que no concuerda con el momento de la Selección. Si se trataba de tomar una decisión así, se pudo experimentar con un entrenador colombiano que también hubiera podido asumir ese rol en este momento”, expuso Macnelly.



Como se sabe, Colombia quedó por fuera del Mundial de Catar bajo la conducción de Queiroz y Rueda, y el gran reto de Lorenzo será llevar de nuevo a la Selección a la cita mundialista, algo que ya hizo siendo asistente de Pékerman en Brasil 2014 y Rusia 2018. Ahora es el timonel principal y sabrá dimensionar el tamaño de su compromiso.

Datos

El amistoso en Murcia



Bajo el mando del técnico encargado Héctor Cárdenas, la Selección Colombia de mayores trabaja en España para enfrentar este domingo (12:00 del mediodía) a Arabia Saudita en juego amistoso.



A Colombia le servirá para experimentar con nuevos jugadores en el comienzo de un proceso y se presume que Lorenzo y su asistente, Amaranto Perea, estarán pendientes de ese partido. A Arabia, por su parte, le servirá de fogueo para el Mundial de Catar 2022.