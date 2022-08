"Nos nos podemos dormir": Manuela Paví, previo a los amistosos con la Selección Colombia

El equipo dirigido por Nelson Abadía, continúa sus trabajos en Cali donde disputará dos juegos amistosos ante Costa Rica. Este miércoles 31 de agosto, las jugadoras entrenaron en la cancha Fútbol Paz a puerta cerrada.



Con la llegada de María Camila Reyes, en reemplazo de Jéssica Caro, se completó el grupo de 23 convocadas para la fecha FIFA de septiembre. En el campo se realizaron trabajos técnico-tácticos.



Luego del entrenamiento, Manuela Pavi y Daniela Arias, atendieron a los medios de comunicación en el hotel de concentración de manera presencial.



"Nos seguimos preparando. El objetivo está claro, tenemos un Mundial y los Juegos Olímpicos. No nos podemos dormir y la mejor manera de hacerlo es manteniendo estos partidos amistosos", comentó Manuel Paví.



Este jueves el equipo colombiano volverá a trabajar a las 8:00 a.m. en el mismo lugar del día de hoy, los medios interesados podrán asistir a la primera parte del entrenamiento.



A continuación recordamos la información de los encuentros que se disputarán:



Colombia VS. Costa Rica

Fecha: 3 de septiembre de 2022

Ciudad: Cali

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 4:00PM



Colombia VS. Costa Rica

Fecha: 6 de septiembre de 2022

Ciudad: Cali

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 7:30PM