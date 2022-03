Miguel Borja: "Brindarle alegría a mi gente es algo que siempre he soñado"

La Selección Colombia regresó al triunfo en las Eliminatorias Conmebol al Mundial de Catar y con buena cosecha de goles derrotó a Bolivia, que se llevó tres anotaciones del Metropolitano de Barranquilla.



Uno de los anotadores de esta noche fue el delantero cordobés Miguel Ángel Borja, quien marcó el 2-0 y sobre el tiempo de reposición le anularon una acción de gol para el 4 a 0.



El goleador de la Selección Colombia en estas Eliminatorias habló al final del compromiso y no pudo esconder su alegría por la victoria.



"Brindarle alegría a mi gente es algo que siempre he soñado. Sufrí mucho cuando no se marcaba. Ese es el trabajo de nosotros, entrenamos día a día para dar lo mejor", comentó el delantero.



Sobre el próximo partido contra Venezuela afirmó: "Vamos por buen camino. El partido contra Venezuela será muy duro, afortunadamente hoy se pudo marcar".



A propósito de la mala racha de no marcar que hoy se rompió, dijo: "Estábamos muy confiados de que el gol iba a llegar. Se llegaba con claridad en los otros partidos, tuvimos varias opciones de gol. Esas etapas pasan en el fútbol".



Ahora, el equipo 'tricolor' visitará este martes a Venezuela donde buscará otra victoria y deberá esperar otros resultados para conseguir el cupo del repechaje del Mundial Catar 2022.