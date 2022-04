Miguel Borja: "A veces la prensa y exjugadores tratan de hacerle daño a la Selección Colombia"

Pasan los días y todavía en el panorama deportivo del país no se supera la eliminación de la Selección Colombia al Mundial de Catar 2022. Cinco días después del último compromiso, aún se habla de los errores cometidos en el pasado y que llevaron al fracaso.



Sin embargo, varios de los integrantes del combinado 'tricolor' defienden el trabajo realizado por el grupo en completo, a pesar de no haber conseguido el resultado.



Uno de ellos es el delantero de Junior de Barranquilla Miguel Borja, quien se refirió a las críticas de varios sectores hacia la Selección Colombia.



"A veces los de la prensa son un poco duros y tratan de hacerle daño a la Selección con sus comentarios; hay unos que también fueron jugadores y se les olvida que pasaron esos malos momentos por completo, se les olvida porque tienen un micrófono en las manos, así que son momentos difíciles. Ya se pasó y toca dejar atrás esa página de la Selección", puntualizó el delantero cordobés.



El exNacional y Cortuluá también se refirió a cómo ha vivido estos días, luego de la eliminación al campeonato del mundo: "Fueron momentos difíciles hace unos días; el tema de la Selección es muy importante para uno como colombiano, jugador e hincha, pero bueno, creo que era una responsabilidad de todos, no solo de Miguel Ángel Borja, sino fue de toda una selección que tiene grandes jugadores, pero son momentos que pasan".



Por lo pronto, se espera que el técnico Reinaldo Rueda entregue su informe de gestión como entrenador de la Selección Colombia y que se reúna con el Comité Ejecutivo de la FCF para finiquitar su desvinculación al 'tricolor', tal cual como se estipula en su contrato luego de no conseguir el cupo al Mundial de Catar 2022.