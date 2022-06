"Me encanta aprovechar las oportunidades": El 'Cucho' Hernández ya se prepara con la Selección

La Selección Colombia realizó este martes su primer entrenamiento en la ciudad de Bogotá previo al partido amistoso contra Arabia Saudita en tierras españolas. Hubo atención a medios por partes del 'Cucho' Hernández.



El equipo dirigido por Héctor Cárdenas realizó trabajos físicos y tácticos. Junto al grupo de 14 jugadores trabajaron algunos miembros del equipo sub-20 de Equidad Seguros. Éste miércoles en la tarde, el equipo nacional viajará a territorio europeo donde afrontará un amistoso ante Arabia Saudita.



En la atención a medios, Juan Camilo 'El Cucho' Hernández habló sobre su convocatoria a la Selección.



"El técnico que venga trataremos de de acoplarnos a lo que quieren y seguro que vendrá con las mejores intenciones a ser mejor trabajo".



El 'Cucho' Hernández marcó en esta temporada con el Watford de Inglaterra 5 goles. Además, el colombiano le anotó a equipos grandes como el Arsenal y el City. El pereirano quiere aportar de su talento a la 'Tricolor'.



"Hacer goles, jugar, tener buen rendimiento. Yo creo que ahí te ganas tu lugar en la Selección, por supuesto que seguiré trabajando y si se viene mas llamados, aprovecharlo. Yo creo que fue bonito este año para mí. Un sabor agridulce por no conseguir el objetivo, pero pero eso es un gran paso para mí y yo creo que he demostrado".



Por último, el risaraldense lamentó la eliminación de Colombia del Mundial de Catar y afirmó que desde ya se está trabajando para construir una nueva Selección con el objetivo de meterse para el próximo.



"Creo que hay que trabajar ya, desde hoy. No vamos a ir a pasear. Nosotros los jóvenes que venimos demostrando seguramente la aportaremos a a la gente que ya tiene experiencia y que nos pueden llevar nuevamente a un Mundial. Además, es una oportunidad perfecta para hacer vitrina de cara a una nueva convocatoria y mantenerse en una Selección mundialista".