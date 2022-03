Lucho, no dejes de cargar la mochila en la Selección Colombia (Opinión)

Un día antes del partido contra Bolivia, el técnico Reinaldo Rueda le pidió a Luis Díaz que no cargara “la mochila” como la solución de una Colombia que arrastraba siete partidos sin ganar y sin marcar un solo gol en las Eliminatorias. Fue una manera de quitarle presión. Pero, por fortuna, el jugador guajiro no le hizo caso…



Porque fue Lucho quien se echó el equipo al hombro en el Metropolitano. Regateó por la izquierda con la misma habilidad, rapidez y picardía como lo hace en Anfield con el Liverpool o en cualquier otro escenario de la Liga Premier o Europa.



Y en el minuto 39 hizo la suya, tan atrevido como suele serlo. Con la calidad que manan sus piernas, durmió un balón largo que le mandó Juan Guillermo Cuadrado, burló la marca para quedar con perfil directo al arco y de un derechazo le puso la pelota en un ángulo imposible al arquero boliviano. Fue el 1-0.



Y en el minuto 72 arremetió por la izquierda y mandó un centro que encontró la cabeza de Miguel Ángel Borja para el 2-0.

Y en el minuto 84 fue relevado por Rueda, no por otra razón que para buscar la ovación del público en el Metropolitano, como efectivamente sucedió. Con aplausos y gritos que corearon su nombre, el joven extremo, que apenas hace unos años jugaba en la selección indígena colombiana, sintió cómo el estadio se rindió a sus pies valorando una gran noche, así como se ha vuelto ya costumbre en la cancha del Liverpool, que minutos después de que Lucho marcara el gol, ya tenía un mensaje en sus redes sociales con la foto de su última joya. Ese idilio, Liverpool-Lucho, comenzó hace un par de meses apenas, pero cada gesto de felicidad mutua parece tener detrás años de un romance inquebrantable.



Cuando Lucho dejó la cancha barranquillera, Rueda lo recibió con un abrazo. Y, seguramente, le habrá dicho al oído: “gracias por cargar la mochila”.



Sería una pena que el Mundial de Catar y el universo del fútbol se perdieran de un jugador de la categoría, el repentismo y la gracia de Luis Díaz, de quien su técnico, Jürgen Klopp, afirma que todavía no ha salido del todo de la cáscara y tiene mucho más para regalarnos a quienes nos deleita una pelota.



Imagínense la historia: el muchachito enclenque que jugaba en un ‘peladero’ de Barrancas ahora en un Mundial, luego de haber pasado por estaciones cada vez más alta una que la otra: Barranquilla FC, Atlético Junior, Selección Colombia, Porto y Liverpool.



El martes sabremos si Lucho y la Selección Colombia van a Catar. Deberán derrotar a Venezuela y rezar para que Perú no le gane a Paraguay en Lima. No es fácil, pero tampoco suena a utopía. Ese día, el nuevo ídolo del fútbol colombiano obviamente volverá a cargar la mochila. Y Klopp y Liverpool estarán prendiéndole una vela a nuestra Virgen de Chiquinquirá.



@cjotapolania