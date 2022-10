Linda Caicedo se convirtió en una figura mundial con el gran año deportivo que vivió en este 2022. La estrella vallecaucana con tan solo 17 años deslumbró con su buen fútbol; se le viene un gran futuro para la capitana de esta Selección Colombia. A pesar del subcampeonato, todos recordarán su participación en este torneo.



Caicedo desde temprano en este año se robó el show de todos. En el suramericano Sub 17 en Uruguay empezó a dar los destellos de su capacidad con el balón. Fue goleadora del equipo.



Luego de cumplir su participación en este torneo, Linda viajó rápidamente para unirse al Deportivo Cali para competir por la Copa Libertadores femenina. Sin embargo, el equipo caleño no pudo avanzar de los cuartos de final. A pesar de eso, fue destacada la actuación de la delantera.



La siguiente tarea que tenía Caicedo anotada en su lista de pendienteS fue el Suramericano Sub 20 de Chile. En esta participación Colombia alcanzó a llegar a una final contra Brasil. Las colombianas perdieron, pero se llevaron una gran participación. Claro está, gran parte de la magia integrada de Linda.



Después de cumplir sus compromisos con la Sub 20, y de jugarse la final de la Liga contra América, Linda se unió al grupo de convocadas para la categoría de mayores y jugar la Copa América que se realizó en Colombia.



En este torneo Linda fue clave fundamental para el juego de Colombia. La caleña apuntó todo su potencial para el ataque y la creación de juego de la 'Tricolor'. La delantera jugó 6 partidos y anotó 2 goles en el torneo. Consiguió el subcampeonato y le otorgaron el premio a la MVP.



Luego de cumplir con su participación en esta Copa América, Linda tomó rápido las maletas y se dirigió a Costa Rica para jugar el Mundial Sub 20 en ese país.



Otra vez, Caicedo fue la jugadora distinta, la regateadora, la atrevida, la 'mágica'. Con la 'Tricolor' Sub 20 Linda comandó el equipo para conseguir un triunfo histórico contra Alemania por la fase de grupos.



Con una excelente actuación de estas jugadoras, lograron avanzar a los cuartos de final para encontrase como rival a Brasil. En este encuentro perdieron 1-0, pero Linda ya había dejado su firma en este campeonato. La delantera jugó 4 partidos y marcó dos goles.



Para este momento el mundo del fútbol estaba reconociendo el talento de Linda Caicedo. La página oficial de Fifa en Twitter compartía las jugadas de la colombianas, asimismo, estrellas del fútbol hacían comentarios sobre su talento y esfuerzo.



Sin mucho descanso, y con hambre de gloria, Linda se preparaba para su siguiente objetivo y era el Mundial de la India en la Sub 17. La delantera fue elegida como la capitana de este grupo de jugadoras.



En este campeonato sobra las palabras sobre lo que ha logrado Linda Caicedo. Fifa y jugadores internacionales han dejado sus elogios a esta joven delantera.



No obstante, los reconocimientos no pararon y en medio de este torneo Linda recibió la noticia de que había sido nominada como Mejor Jugadora del Año por los premios Golden Awards.



Finalizó su participación, pero Caicedo ya dejó un precedente de su carrera. Ahora le espera un merecido descanso y el tiempo le dará la respuesta de lo que será su futuro deportivo para el 2023. Ya hay una tarea clave y es la Copa Mundial Femenina de Mayores en Australia y Nueva Zelanda. Sin duda, Linda será uno de los pilares a comandar ese equipo.