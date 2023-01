La Selección Colombia Sub 20 llega a Cali para afrontar la primera fase del Suramericano

La Selección Colombia Sub 20 llega a Cali este sábado 14 de enero para acondicionarse a la ciudad previo al Suramericano Sub 20. La primera fase del campeonato se disputará entre el Pascual Guerrero y el estadio Deportivo Cali.



Del 19 al 28 de enero, la capital vallecaucana albergará la fase inicial y el Grupo A del certamen en el que estarán las selecciones de Colombia, Argentina, Brasil, Perú y Paraguay; a priori, la zona más equilibrada.



El conjunto 'cafetero' debutará el jueves 19 de enero frente a los paraguayos a las 7:30 de la noche; la segunda fecha será el sábado 21 ante Perú a la misma hora; por la tercera jornada descansará; en la cuarta fecha, programada para el miércoles 25 jugará ante Brasil a las 7:30 p.m. y en la quinta fecha del viernes 27 de enero enfrentará a la Argentina a la misma hora.



Por su parte, en el estadio Deportivo Cali se disputarán los compromisos del grupo B donde se encuentran Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Chile.



El día viernes 20 de enero se jugarán los encuentros entre Bolivia y Venezuela a las 5:00 de la tarde y Ecuador Vs. Chile a las 7:30 de la noche. El domingo 22 se realizará Bolivia Vs. Ecuador a las 4:00 p.m. y Chile contra Uruguay a las 6:30 de la noche. El martes 24 continúa la acción en Palmaseca con los partidos entre Uruguay y Venezuela a las 5:00 p.m. y Chile Vs. Bolivia a las 7:30 p.m.



El jueves 26 la jornada deportiva será Uruguay Vs. Bolivia a las 5:00 p.m. y Venezuela contra Ecuador a las 7:30 p.m. El viernes 27 será la penúltima jornada en Palmaseca con Brasil Vs. Paraguay a las 7:30 p.m y el último encuentro será el sábado 28 entre Ecuador y Uruguay a las 6:30 de la noche.



La boletería



Los precios en el Pascual Guerrero

Abonos



Sur: $116.400

Oriental: $185.100

Occidental: $246.000



Boletas sueltas

Sur: $22.400

Oriental: $35.800

Occidental $47.600





El estadio del Deportivo Cali tendrá también 10 partidos, con los siguientes costos…

Abonos:

Oriental: $126.600

Occidental: $160.200



Boletas sueltas

Oriental: $24.400

Occidental $31.000

Cabe recordar que los tres mejores equipos de cada grupo clasificarán al hexagonal final que se jugará en la ciudad de Bogotá. Las seis selecciones rivalizarán por cuatro cupos al Mundial Sub20 de Indonesia 2023 y 3 casillas para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.



De esta manera, la 'Tricolor' arriba a Cali para afrontar el reto de hacer valer la localía y pelear por el título. La Selección Colombia llega con el grupo completo, pues no presentó alguna baja por el momento previo al campeonato.