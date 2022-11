"La gente sigue feliz": Juana Ortegón tras conseguir el subcampeonato del mundo

Juana Ortegón fue una de las baluartes de la gran campaña de la Selección Colombia Sub 17, que logró el histórico subtítulo en el Mundial de la India.



La volante vallecaucana jugó todos los partidos y en la tercera salida por la primera fase, en un duelo crucial ante México, abrió el marcador con un golazo desde fuera del área.



Juana recordó la gesta alcanzada en la India, y lo que fue la locura por el recibimiento en Bogotá y Cali.



¿Cómo ha vivido esta fiesta del país por lo hecho en el Mundial?

Muy contenta y agradecida con todos los colombianos por este recibimiento, primero en Bogotá y después en Cali. Nunca pasó por mi cabeza que íbamos a vivir una situación de estas, ni siquiera en el viaje de regreso se habló de lo que nos esperaba. Gracias a Dios la gente sigue feliz por lo que hicimos.



Se fueron en silencio y regresaron por todo lo alto...

Sí, es verdad; nos fuimos en silencio, confiando en nuestro trabajo, los únicos que nos dieron el impulso para viajar fueron nuestras familias; gracias a Dios terminamos como subcampeonas del mundo, y todo es más bonito cuando vemos a la gente contenta.



¿Ha digerido este momento tan especial?

Uno como que no se la cree todavía, pero poco a poco nos vamos dando a conocer en el mundo del fútbol; hay que tener tranquilidad y recibir todos los elogios con mesura.



¿Cómo empezaron a labrar el camino hacia el éxito en un grupo que tenía al campeón del mundo (España) y al subcampeón (México)?

El grupo que nos tocó fue bastante complejo por los rivales que teníamos, era un reto muy grande para nosotras; pero nos unimos como una familia, esa fue la clave del éxito, la bonita convivencia que tuvimos; nos dimos cuenta de que juntas podíamos sacar el compromiso adelante.



¿Fue un golpe duro haber iniciado con derrota ante España?

El golpe fue fuerte, iniciar perdiendo no era lo ideal, pero estábamos tranquilas porque a pesar de haber perdido, hicimos un buen trabajo ese día. Levantamos cabeza y afrontamos el partido contra China con una gran actitud.



¿Cómo se daban ánimo?

Entre todas hablábamos, escuchábamos la música del 'Fercho' (reggaetón) y eso nos daba ánimo, se creaba un gran ambiente, todas cantábamos, también escuchábamos salsa choke... generábamos un gran ambiente, Linda y Gabriela Rodríguez mandaban la parada.



¿En qué momento vieron que podían hacer un gran Mundial?

Cuando pasamos a semifinales contra Tanzania; pero desde el primer partido nos dimos cuenta del fútbol que teníamos y que podíamos enfrentar a cualquier potencia y hacer historia. A medida que pasaban los partidos hablábamos de que teníamos una gran oportunidad al frente.



¿La adaptación por la diferencia horaria y a la alimentación golpeó?

Fue complejo al comienzo porque estábamos en un país con el que tenemos 10 horas de diferencia; encima estaba el tema de la comida porque era muy condimentada, muy picante; pero nos fuimos acostumbrando y con la ayuda de los médicos logramos superar esa situación y organizar mejor los descansos.