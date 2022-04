Hoy se realizará el sorteo de los grupos para la Copa América femenina Colombia 2022

La Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, realizará hoy (11:00 a.m.) el sorteo de la Copa América Femenina que se disputará en Colombia del 8 al 30 de julio próximos.



La entidad rectora del fútbol suramericano ya había anunciado las sedes del certamen, por lo que los partidos se disputarán en Cali, Armenia y Bucaramanga.



El torneo entrega tres cupos directos y dos por repechajes para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023 que se disputará en Nueva Zelanda. Además, dará otros tres cupos para los Juegos Panamericanos de 2023, al cual Chile está clasificada automáticamente por ser anfitriona.



Brasil, el campeón defensor, es el seleccionado con más títulos en la Copa América (7), mientras que la selección Colombia suma dos subtítulos alcanzados en los años 2010 y 2014.



La Copa América es disputada por las diez selecciones de la región y no tendrá invitados, como sí pasa en el torneo masculino. Las participantes serán Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Colombia.



En el sorteo, Colombia, por ser sede, será sembrado en el grupo A, mientras que Brasil, por ser el actual campeón, será el cabeza de serie del B. Las otras ocho selecciones irán a los bombos durante el sorteo para conocer el grupo que les corresponde.



El sistema de clasificación es el tradicional, dos grupos todos contra todos y los dos primeros clasificarán a la fase final, donde nuevamente se medirán todos contra todos y los tres primeros lugares irán al Mundial.



El sorteo se realizará en Luque, Paraguay, en la sede de la Conmebol, desde las 11:00 a.m. hora de Colombia y será transmitido por las redes sociales de la entidad por Youtube y Facebook.



La Selección Colombia, que se prepara para ser anfitriona del certamen, tendrá este mes dos partidos amistosos de preparación.



Las dirigidas por el técnico Nelson Abadía se encuentran concentradas desde comienzo de esta semana y adelantan un nuevo microciclo de preparación, para los dos encuentros que tendrán en Cali ante la selección de Venezuela.