Gris debut en Francia: Selección Colombia Sub 20 cayó en los penales ante Comoros

La Selección Colombia Sub 20 tuvo un tímido estreno este martes en el torneo Maurice Revello de Francia, antes Torneo Esperanzas de Toulón, al igualar 1-1 con Comoras (isla africana).



En la definición por penales, como lo establece el reglamento (debe haber un ganador), Colombia perdió 5-4.



En el tiempo reglamentario el combinado nacional se puso arriba en el marcador a los 4 minutos con Alexis Castillo, pero a los 15 empató Amir, resultado que se mantuvo hasta el pitazo final.



A Colombia no se le vio bien durante los 90 minutos, así en algunos pasajes haya mostrado pinceladas de buen fútbol y de manejo de balón con Alexis Castillo y Daniel Luna.



El equipo, que es dirigido por Freddy Hurtado, se vio superado por el físico y la velocidad del onceno africano, lo que puso en riesgo incluso el empate.



La apertura del marcador se dio a los 4 minutos con un centro perfecto de Gustavo Puerta y un cabezazo impecable de Alexis Castillo - jugador del Cortuluá -, para el 1-0.



Se creía que Colombia seguiría de largo, pero no fue así. El equipo perdió el balón y dio espacios en el medio y en defensa, lo que permitió que Comoras se acercara con mucho peligro.



El gol del empate a los 15 minutos fue una jugada en la que cogen mal parada a la zaga colombiana. Se genera un contragolpe y apenas hay dos defensores respaldando al arquero Juan Diego Castillo. Pero Amir aprovechó tanta pasividad, se acomodó y sacó un remate que dio en la parte baja del horizontal, antes de entrar para el 1-1.



Colombia tuvo para pasar al frente, pero perdió opciones. A los 20, Tomás Ángel dilapidó al rematar por arriba; a los 29 fue Luis Sevillano quien no alcanzó a conectar en el área chica, y a los 40 de nuevo Ángel no remató ante un centro de Andrés Salazar.



En el segundo tiempo el balón fue más dividido y las opciones repartidas. Comoro llegó en varias ocasiones, salvándose el arco colombiano de manera milagrosa.



A los 62 Tomás Ángel perdió la posibilidad más clara al rematar por arriba del horizontal con todo el arco a su disposición. Tres minutos después entre el mismo delantero colombiano y Daniel Luna fallaron ante el arquero rival.



En los minutos finales se vio mejor al equipo africano, que a los 93 perdió la chance de ganar el partido con un remate peligroso que se fue desviado.



En la definición por penales le fue mejor a Comoros que ganó 5-4. Por Colombia anotaron Alexis Castillo Manyoma, Gustavo Puerta, José Cabezas y Andrés Salazar. Fallaron Daniel Pedrozo y Carlos Cantillo.