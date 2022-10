Fifa se rinde ante Linda Caicedo: La colombiana sigue recibiendo elogios del fútbol internacional

La Selección Colombia Sub 17 consiguió por primera vez su paso a los cuartos de final del Mundial de la categoría. La vallecaucana Linda Caicedo ha sido el pilar más fuerte de este grupo.



La delantera de Deportivo Cali sigue recibiendo los elogios del mundo, cuando la cuenta oficial de Fifa compartió el gol de ‘cucharita’ de la capitana destacando el gran talento que tiene.



La ‘Tricolor’ ahora se prepara para enfrentar a la selección de Tanzania el próximo sábado 22 de octubre. El duelo será a las 6:00 a.m y se podrá ver a través de Caracol Sports.



Contra las africanas será un difícil reto a superar para seguir haciendo historia en el campeonato. Un encuentro en el que la parte física va a ser clave y Colombia no podrá desaprovechar las tantas opciones de gol que crea.



Por último, con las victorias alcanzadas en este Mundial, la Selección mejoró su ranking Fifa en la categoría al pasar de la casilla 18 a la 15.