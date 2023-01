Esta es la cuota 'extranjera' que tendrá la  Selección Colombia Sub-20 en el Suramericano

eis de los 23 jugadores convocados por el técnico Héctor Cárdenas a la selección Colombia sub 20 para afrontar el Suramericano que comenzará el 19 de enero en tierras cafeteras han hecho sus carreras en el exterior, entre ellos cuatro que nunca jugaron en el fútbol local.



La legión ‘foránea’ está integrada por el arquero Alexei Rojas y los jugadores de campo Jhon Jáder Durán, Isaac Zuleta, Juan David Fuentes, Juan Castilla y Fernando Álvarez, quienes militan en las ligas de Inglaterra, México, España y Estados Unidos.



“Vengo a aportar lo que he aprendido y siempre trato de dar al máximo en cada entrenamiento y cada juego”, comentó en rueda de prensa el delantero antioqueño Jhon Jáder Durán, que debutó con la Selección Colombia Mayores en amistosos ante Paraguay, México y Guatemala, sumando 70 minutos.



El Suramericano da cupos al Mundial Sub 20 y los Juegos Panamericanos de Chile.



Colombia quedó en el Grupo A junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. En el B están Ecuador (campeón), Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia.

Alexei Rojas - Arsenal



El arquero, que hace parte del Arsenal inglés, es de padre colombiano, madre rusa y nació en Inglaterra. Hizo parte del Chelsea sub-18 y, desde enero de 2022, pasó a integrar el Arsenal, club con el que disputó la U18 Premier League, en la que atajó en siete encuentros. Mide 1.86 metros y tiene 17 años.

Juan Castilla - Houston Dynamo



Este volante de primera línea (zurdo), nació en Cali, pero desde los 3 años de edad se radicó con su familia en Texas. Hizo su proceso de formación en el Houston Dynamo y, por sus condiciones, fue llamado a las Sub-17 y Sub-19 de Estados Unidos, con las que jugó en amistosos, sumando 127 minutos.

Juan Fuentes - Barcelona



Este joven de 19 años, nacido en Montería, fue llevado muy niño a España donde arrancó su carrera deportiva, destacándose por su potencia, velocidad y olfato goleador. Hace parte del Barcelona B, que dirige Rafa Márquez y en la presente temporada suma dos goles y dos asistencias en 16 juegos disputados.

Isaac Zuleta- Getafe



El delantero, que tuvo un paso por Envigado y estudió en el colegio Cumbres, fue fichado por el Getafe B de España con el que ajusta 26 minutos jugados en cuatro convocatorias. Ha hecho el proceso con Colombia en las categorías sub-17 y sub-20, siendo figura en los torneos Maurice Revello y la Copa Raúl Coloma.

Fernando Álvarez - Pachuca



El defensa central de 19 años, quien nació en Nueva York, de padre colombiano y madre mexicana, estuvo a prueba en el Ajax de Holanda en septiembre pasado y actualmente milita en el Pachuca. A los 13 años jugó con la selección de Estados Unidos, a sus 16 con México y ahora está con la Tricolor.

Jhon Jáder Durán - Chicago Fire



El delantero, que militó en Envigado y desde el 2022 hace parte del Chicago Fire, ajusta 4.139 minutos como profesional y sumó 19 tantos (en tres temporadas con el naranja). Ajusta ocho con el equipo estadounidense y fue llamado por el técnico Néstor Lorenzo para unos amistosos con la Selección mayor.